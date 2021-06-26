  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۵۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:

شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۶۹۶ نفر افزایش یافت

شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۶۹۶ نفر افزایش یافت

یاسوج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۶۹۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ۲۴ ساعت اخیر یک نفر بر اثر ابتلاء به ویروس کرونا فوت کرد و افزایش آمار مبتلایان به کرونا در استان نگران کننده است.

وی بیان داشت: از ۲۲۴ جواب نمونه pcr دریافت شده از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج، بیش از ۳۰ درصد موارد مثبت بودند که بیشترین موارد مثبت نیز در شهرستان‌های بویراحمد و گچساران گزارش شده است.

یزدانپناه تصریح کرد: در این مدت ۱۶۷ نفر بیمار در بخش‌های کرونایی استان بستری شدند که از این تعداد ۵۹ نفر کرونای قطعی بوده و چهار نفر نیز در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.

کد مطلب 5244703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها