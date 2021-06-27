به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حیدر سوسنی شنبه شب در جمع خبرنگاران در بیان جزئیات این خبر گفت: ساعت ۴ بامداد جمعه ۴ تیرماه وقوع قتل جوانی ۲۷ ساله در حاشیه جاده منتهی به روستای «چهار برج» از توابع شهرستان «دشتستان» به پلیس اعلام شد.

وی اضافه کرد: عوامل انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی دشتستان بلافاصله در محل وقوع جنایت حضور یافتند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اظهار داشت: در بررسی‌های تخصصی از صحنه جرم، مشخص شد جوان ۲۷ ساله بر اثر اصابت گلوله اسلحه کلت کمری به قتل رسیده و در کنار وی یک دستگاه خودرو سواری در حاشیه جاده رها شده بود.

سرهنگ سوسنی بیان کرد: کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق و کارشناسی صحنه وقوع جرم اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری قاتل را در دستور کار قرار دادند.

وی تصریح کرد: در نتیجه اقدامات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی مخفیگاه عامل جنایت کمتر از ۴۸ ساعت پس از ارتکاب قتل در شهر «برازجان» شناسایی شد.

وی گفت: متهم که سوابق متعددی از شرارت دارد در حالی که مسلح بود قصد درگیری مسلحانه با مأموران پلیس را داشت ولی با سرعت عمل تیم عملیاتی قبل از هر اقدامی دستگیر و یک قبضه کلت کمری و یک اسلحه کلاشینکف از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: متهم در بازجویی‌های انجام شده در برابر شواهد و قرائن پلیس به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول عنوان کرد.