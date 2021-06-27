کشف ۴۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی به تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در برخورد با مفسدان اقتصادی اشاره و اظهار کرد: نیروی انتظامی در برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه پس از اقدامات همه جانبه پلیسی، فردی که در کارخانه متروکه خود در شهرستان بندرانزلی اقدام به استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال کرده مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضائی به این مکان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به کشف ۴۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در بازرسی از این کارخانه، بیان کرد: در این راستا متهم ۶۰ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی تصریح کرد: کارشناسان ارزش دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار ملکی با تاکید بر اینکه مبارزه با مفسدان اقتصادی از اولویت‌های اصلی نیروی انتظامی است و پلیس با قاطعیت با متخلفان و مجرمان برخورد می‌کند، عنوان کرد: فعالیت غیرمجاز مزارع استخراج ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعث اختلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود.