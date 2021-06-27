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۶ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۸

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان قزوین:

پیکر شهید گمنام در شهر شال به خاک سپرده می‌شود

پیکر شهید گمنام در شهر شال به خاک سپرده می‌شود

قزوین - مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان قزوین از تشییع و دفن پیکر مطهر شهید گمنام در شهر شال خبر داد.

بهنام پیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در قزوین اظهار کرد: پیکر یک شهید گمنام عصر دوشنبه ۷ تیرماه با حضور مسئولین و مردم شهیدپرور استان در شهر شال به خاک سپرده می‌شود.

وی ادامه داد: مواردی که امروز برای همه مسئولان و مردم قابل اهمیت است، آن است که آئین‌ها و مراسم‌ها با رعایت کامل و دقیق دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونای استان قزوین انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: جهت جلوگیری از ازدحام مردم و حفظ فاصله گذاری اجتماعی، تشییع پیکر شهید گمنام در مسیر قزوین به شهر شال بصورت خودرویی خواهد بود.

پیری گفت: پیکر شهید گمنام از مسیر شهرهای قزوین، بوئین زهرا، سگزآباد و دانسفهان بصورت خودرویی عبور می‌کند و سپس در مکانی که در دانشگاه آزاد اسلامی شهر شال پیش بینی شده است، به خاک سپرده می‌شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین تاکید کرد: شهدای گمنام همچون ستاره درخشانی در شهرها می‌درخشند و انتظار داریم مسئولین شهر شال و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی این شهر، یادمانی در شأن و منزلت این شهید بزرگوار بسازند.

پیری گفت: شال یکی از مناطق شهیدپرور و انقلابی محسوب می‌شود که تقدیم صدها شهید، جانباز و ایثارگر جایگاه ویژه ای در انقلاب و دوران دفاع مقدس دارد.

این مسئول ابراز کرد: تمامی هماهنگی‌ها در جهت برپایی مراسم باشکوه و در شأن شهید گمنام در شهر شال با رعایت شیوه نامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی پیش بینی شده است که امیدواریم شهروندان با رعایت نکات بهداشتی در این مراسم شرکت کنند.

وی افزود: در طی مراسم ۲۰۰۰ ماسک و مواد ضدعفونی کننده در بین شهروندان توزیع خواهد شد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قزوین خاطر نشان کرد: مراسم تدفین شهید گمنام رأس ساعت ۱۷ روز دوشنبه از مقابل مسجد جامع شهر شال به سمت دانشگاه آزاد اسلامی شهر شال برگزار می‌شود.

کد مطلب 5244961

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