توقیف ۸۰ فروند شناور متخلف در سه ماهه اول سال۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، سروان مهرداد رامش جان با اشاره به گستردگی سواحل و جزایر استان هرمزگان و برخورداری این استان از بزرگترین ناوگان صیادی کشور، بیشترین صیاد و بنادر صیادی در سطح کشور گفت: حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان در آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ایجاد آرامش دریا در حوزه صید و صیادی از مهمترین وظایف این یگان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کشتی در استان هرمزگان مشغول به فعالیت صیادی نمی‌باشد کشف هفت جفت تخته ترال قایق، شش دستگاه تور ترال قایق، سه جفت تخته ترال لنج، دو دستگاه تور ترال لنج، ۱۰ حلقه طناب و ۶۲۰ طاقه تور منوفلامنت را از مهمترین کشفیات یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ خواند.

سروان رامش جان با اشاره به توقیف ۸۰ فروند شناور متخلف در این مدت گفت: از این میزان ۶۵ فروند لنج صیادی و ۱۵ فروند قایق بی هویت بوده است.

جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان تصریح کرد: در این مدت بیش از ۶۵ پرونده به کمیسون تخلفات صید و صیادی معرفی شده و ۷۷ متهم نیز در این بین دستگیر و به مراجع ذی صلاح معرفی شده اند.

وی افزود: شماره تلفن ستاد یگان استان ۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۴ آماده دریافت هر گونه اخبار و اطلاعات در راستای صید و صیادی و خدمات رفاهی به جامعه صیادی است.