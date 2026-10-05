به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان فارس در چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی هنری «فردا» گفت: این جشنواره از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان کشور است که زمینه شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای دانش‌آموزی را فراهم می‌کند.

وی افزود: دانش‌آموزان فارس در دوره چهل‌وچهارم این جشنواره در رشته‌ها و بخش‌های مختلف موفق به کسب ۸۳ رتبه اول کشوری شدند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، رشد ۴۳۷ درصدی دستاوردهای استان را نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، این موفقیت را حاصل فعالیت مجموعه فرهنگی و پرورشی استان دانست و گفت: برنامه‌ریزی اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، تلاش کارشناسان و عوامل پرورشی مناطق، مدیران مدارس، معاونان و مربیان پرورشی و فرهنگی، معلمان و خانواده‌ها در کنار تلاش دانش‌آموزان، زمینه‌ساز این دستاورد بوده است.

کلاری با بیان اینکه جشنواره فرهنگی هنری «فردا» فرصتی برای کشف و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان است، ادامه داد: کسب این تعداد رتبه نخست کشوری نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان فارس در عرصه‌های فرهنگی و هنری است.

وی توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری را بخشی از فرآیند تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش فارس حمایت از استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رویدادهای ملی را دنبال می‌کند.