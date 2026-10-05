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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

کسب ۸۳ رتبه اول کشوری توسط دانش‌آموزان فارس در جشنواره «فردا»

کسب ۸۳ رتبه اول کشوری توسط دانش‌آموزان فارس در جشنواره «فردا»

شیراز- مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: دانش‌آموزان این استان در چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی هنری «فردا» موفق به کسب ۸۳ رتبه اول کشوری شدند که نسبت به سال گذشته رشد ۴۳۷ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان فارس در چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی هنری «فردا» گفت: این جشنواره از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان کشور است که زمینه شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای دانش‌آموزی را فراهم می‌کند.

وی افزود: دانش‌آموزان فارس در دوره چهل‌وچهارم این جشنواره در رشته‌ها و بخش‌های مختلف موفق به کسب ۸۳ رتبه اول کشوری شدند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، رشد ۴۳۷ درصدی دستاوردهای استان را نشان می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس، این موفقیت را حاصل فعالیت مجموعه فرهنگی و پرورشی استان دانست و گفت: برنامه‌ریزی اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی، تلاش کارشناسان و عوامل پرورشی مناطق، مدیران مدارس، معاونان و مربیان پرورشی و فرهنگی، معلمان و خانواده‌ها در کنار تلاش دانش‌آموزان، زمینه‌ساز این دستاورد بوده است.

کلاری با بیان اینکه جشنواره فرهنگی هنری «فردا» فرصتی برای کشف و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان است، ادامه داد: کسب این تعداد رتبه نخست کشوری نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان فارس در عرصه‌های فرهنگی و هنری است.

وی توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری را بخشی از فرآیند تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش فارس حمایت از استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رویدادهای ملی را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6968690

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