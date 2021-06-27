به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در جریان سفر به استان اصفهان در جمع همکاران بانک با بیان این مطلب، شرایط مطلوب بانک برای ارائه خدمات متنوع و توسعه همکاری با صنایع این استان را برشمرد و گفت: افتخار می‌کنیم که توانستیم با تلاش همه همکاران صورت‌های مالی سال ٩٩ بانک را با سود عملیاتی پایداری ببندیم که از همان بهمن ماه ٩٦ در سه فاز هدف‌گذاری شد. یک فاز شش ماهه برای متوقف کردن روند افزایشی زیان برنامه‌ریزی و عملیاتی شد. یک سال تلاش شد تا زیان روند کاهشی خود را حفظ کند و به صفر برسد و یک سال هم برنامه‌ریزی جدی صورت گرفت تا بانک به سود برسد که این امر محقق شد و جای آن دارد که از همه همکاران تشکر کنم؛ چرا که بانک در مسیر درستی قرار گرفته است و جایگاه خود را به دست آورده هرچند هنوز جای کار زیادی وجود دارد.

وی اظهار کرد: همواره اهداف پیش‌رو را در نظر داریم و به پشت سر نگاه نمی‌کنیم اما اگر گذشته را مرور کنیم، دستاوردها مایه افتخار است که بابت آن از تمامی همکاران قدردانی و تشکر می‌کنم.

صیدی گفت: بانک صادرات ایران طی هفتاد سال مسیر دشواری را پشت سر گذاشته و در سه سال و نیم گذشته تجربه ویژه‌ای داشته که با زحمات تمامی همکاران بانک از وضعیت و ساختار مالی نامناسبی که بدان دچار بود، نجات یافت و در این مسیر نباید به شرایط فعلی قانع بود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: قرن جدید سرشار از پیشرفت‌ها در عرصه فناوری و تحولات اجتماعی و فرهنگی است و قطعاً این وضعیت بر اقتصاد هم اثر خواهد گذاشت. آینده‌پژوهی قرن جدید نشان داده که قرن ٢١ قرن حکومت داده‌ها (Dataism) است. اهمیت داده‌ها در نظام بانکی بسیار زیاد است و خوشبختانه با تشکیل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران و مرکز نوآوری، پروژه‌ای بر مبنای داده در بانک آغاز شده است.

صیدی با بیان اینکه نهاد بانک در طول تاریخ خود همواره بر بستر زندگی عادی مردم، نقل و انتقال، ذخیره و جریان پول را مدیریت کرده است، اظهار کرد: قرن ۱۵ هجری شمسی یا قرن ۲۱ میلادی هم با هر سبکی از زندگی که توأم باشد، بانک باید کار خود را بر بستر «داده‌» انجام دهد. بنابراین پروژه‌ای به نام «صاد١٤٠١» در بانک صادرات ایران آغاز شده که نظام فناوری اطلاعات و ارائه خدمات بانک را به طور کلی تغییر داد؛ به طوری که شعب با وضعیت فیزیکی فعلی اما با روش کار جدید فعالیت خواهند داشت. این پروژه تا شهریور ماه و همزمان با سالگرد تأسیس بانک نهایی خواهد شد و در بهمن ماه همزمان با سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) چند شعبه نوین را افتتاح می‌کنیم و همه اینها به پشتوانه آن است که بانک صادرات ایران موفق شده فرآیند پوشش زیان و کسب سود را طی کند.

صیدی گفت: اگر امسال بتوانیم ۴۰ درصد رشد منابع داشته باشیم، سهم بازار سال ۹۹ را حفظ خواهیم کرد. چرا که میزان نقدینگی ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل بانک صادرات ایران ادامه داد: ماده اولیه بانک منابع و نقطه شروع کار در بانک افزایش منابع است و تنها با وجود آن است که می‌توانیم مصارف داشته باشیم و سرمایه‌گذاری کنیم تا سود به دست آوریم.

وی افزود: کارکرد شعب باید به نحوی تغییر یابد که مشتری همزمان بتواند چندین کار خود را در شعبه انجام دهد و ما باید برای ارائه این نوع خدمت آماده باشیم. در عین حال بانکداری سنتی نیز در دنیا حفظ خواهد شد و ما نیز بانکداری سنتی را در بانک صادرات ایران خواهیم داشت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: سال ۱۴۰۰ را با اعداد و ارقام بهتری پیش خواهیم برد و برای خدمت به مردم و اقتصاد آماده‌تر خواهیم بود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزود: در آستانه تشکیل دولت جدید از سوی مردم انتظار ویژه ای برای بهبود معیشت وجود دارد و خوشبختانه اشراف رئیس‌جمهور محترم منتخب ملت بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بسیار بالاست. ما نیز وظیفه داریم به انتظارات مردم پاسخ بگوییم و خدمات بانکی را در مجموعه خود همچنان متنوع نگه داریم تا کشور در نتیجه حرکت صحیح بانک‌ها مسیر درستی را در اقتصاد طی کند. کشور ما با وجود همه فشارها و سختی‌های معیشتی از بسیاری از تنگناها عبور کرده و امروز باید از کار مردم گره‌گشایی کنیم.

مدیر عامل بانک صادرات ایران خطاب به همکاران خود در استان اصفهان اضافه کرد: وظیفه ما در بانک بسیار سنگین است و باید تلاش کنیم مشتریان از شعب راضی و دست پر بازگردند.