سومین نوآوردگاه «مرکز نوآوری ایرانسل» برگزار شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این نوآوردگاه (Startup Weekend)، از اول تا پنجم تیرماه ۱۴۰۰، توسط مجموعۀ «ایرانسللبز (Irancell Labs)» در «شتابدهندۀ کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، به صورت نیمهحضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار شد و ۱۰ تیم استارتاپی شرکتکننده که پس از ثبتنام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.
در این نوآوردگاه گروههای استارتاپی شرکتکننده، در زمینه خدمات سبک زندگی دیجیتال، سلامت دیجیتال، خدمات مبتنی بر موقعیت، رایانش ابری، بازاریابی دیجیتال و ویدیوی درخواستی (VoD)، شرکت داشتند و پس از برگزاری کارگاههای مختلف به صورت آنلاین، در روز پایانی نوآوردگاه، ایدۀ خود را در حضور داوران ارائه کردند.
تیمهای برتر این رویداد، تابستان امسال، در دومین دوره پیششتابدهی و شتابدهی شتابدهنده کهکشان، حضور خواهند یافت.
نخستین دوره پیششتابدهی شتابدهنده کهکشان ایرانسل لبز، طی سه ماه، با حضور هشت تیم استارتاپی برگزیده نوآوردگاه اول و دوم مرکز نوآوری ایرانسل و با تمرکز بر «آموزشهای کاربردی»، «ارزشآفرینی» و «رویکرد لین استارتاپ» برگزار شد و اردیبهشت ماه امسال، پایان یافت.
نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، از ۱۶ تا ۱۸ آبانماه ۱۳۹۹، با حضور دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت ۱۰ تیم استارتاپی برگزار شده بود.
دومین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل نیز از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط مجموعۀ «ایرانسللبز (Irancell Labs)» در «شتابدهنده کهکشان» مرکز نوآوری ایرانسل، واقع در «ایستگاه نوآوری شریف»، برگزار شده و ۱۲ تیم استارتاپیِ شرکتکننده که پس از ثبتنام، در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور داشتند.
مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعه «ایرانسل لبز (Irancell Labs)» و با هدف فرصتآفرینی در زمینه فناوریهای برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسانها و توسعه سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.
مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شده است.
چشمانداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانشبنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخشهای اصلی آن هستند.
ایرانسل، نخستین ارائهدهنده ۵G در ایران، با راهاندازی مرکز نوآوری، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آیندهای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از فناوریهای برتر در حوزههای مختلف، خلق ارزش کند.
تیمهای استارتاپی میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و مطالعه زمینههای مورد حمایت، به بخش «مرکز نوآوری ایرانسل» در وبسایت ایرانسل لبز به نشانی labs.irancell.ir مراجعه کنند.
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