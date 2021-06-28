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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

حال عمومی استاد محمدرضا حکیمی رو به بهبود است

حال عمومی استاد محمدرضا حکیمی رو به بهبود است

مرتضی کیا گفت: استاد حکیمی بعد از دریافت دوز دوم واکسن کرونا با ضعف شدید جسمانی مواجه و در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.

مرتضی کیا از نزدیکان استاد محمدرضا حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهبود نسبی حال عمومی وی خبر داد و اظهار داشت: استاد حکیمی بعد از دریافت دوز اول واکسن کرونا یک ضعف عمومی داشتند اما دو هفته پیش با دریافت دوز دوم واکسن کرونا ضعف جسمانی ایشان بسیار افزایش یافت به گونه‌ای که اشتهایشان به غذا کمتر شد؛ بر همین اساس برای تقویت جسمانی این استاد گرانقدر اقدام به تزریق سرم شد که دیروز با تشخیص تیم پزشکی تصمیم گرفته شد تا استاد محمد رضا حکیمی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و حال جسمانی ایشان بیشتر تحت کنترل باشد.

وی ادامه داد: الحمدالله از روز گذشته حال نسبی ایشان رو به بهبود بوده و این بهبودی در وضعیت جسمانی استاد مشهود است.

کیا در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه رسانه‌ها از ابتلای ایشان به کرونا خبر می‌دهند آیا این خبر را تصدیق می‌کنید؟ پاسخ داد: نمی‌توان قطعاً گفت که ایشان به کرونا مبتلا شده‌اند.

کد مطلب 5246182
فاطمه علی آبادی

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    نظرات

    • رمضانی IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
      6 0
      پاسخ
      خدا علامه را سلامت بدار
    • سیدرضا IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
      2 0
      پاسخ
      خداوند جلیل عزیز وجود سراسر خیر و برکت ایشان را را از جمیع بلیات محفوظ بدارد ان شاءالله.

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