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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۹

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان:

مسئول وظیفه عمومی لاهیجان حین انجام وظیفه جان باخت

مسئول وظیفه عمومی لاهیجان حین انجام وظیفه جان باخت

رشت- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: مسئول وظیفه عمومی لاهیجان بر اثر درگیری با یکی از مراحعه کنندگان در حین انجام وظیفه با ضربات چاقو جان باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رسول زاده عصر دوشنبه در گفتگویی درباره این حادثه اظهار کرد: صبح امروز ستوان یکم «امید چائی‌پز» مسئول وظیفه عمومی شهرستان لاهیجان بر اثر درگیری با یکی از مراجعه کنندگان در حین انجام وظیفه با ضربات چاقو به قتل رسید.

سرهنگ رسول زاده با بیان اینکه ضارب پس از ارتکاب قتل بلافاصله در محل حادثه دستگیر شد، افزود: قاتل ۲۸ ساله در اقدامی جنون آمیز و ناگهانی با این مأمور وظیفه‌شناس درگیر شد.

وی گفت: متأسفانه در این حادثه ستوان یکم امید چائی‌پز بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به یکی از بیمارستان‌های شهر لاهیجان درگذشت.

کد مطلب 5246367

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
      0 0
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      خدارحمتش کنه،به خانواده صبربده۷۷
    • ساسان IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
      0 0
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      تا زمانی که این قانون لعنتی اجباری هست از این اتفاقات زیاد خواهد افتاد قرن بیستم قرن زور و اجبار نیست

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