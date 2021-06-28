مسئول وظیفه عمومی لاهیجان حین انجام وظیفه جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رسول زاده عصر دوشنبه در گفتگویی درباره این حادثه اظهار کرد: صبح امروز ستوان یکم «امید چائیپز» مسئول وظیفه عمومی شهرستان لاهیجان بر اثر درگیری با یکی از مراجعه کنندگان در حین انجام وظیفه با ضربات چاقو به قتل رسید.
سرهنگ رسول زاده با بیان اینکه ضارب پس از ارتکاب قتل بلافاصله در محل حادثه دستگیر شد، افزود: قاتل ۲۸ ساله در اقدامی جنون آمیز و ناگهانی با این مأمور وظیفهشناس درگیر شد.
وی گفت: متأسفانه در این حادثه ستوان یکم امید چائیپز بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به یکی از بیمارستانهای شهر لاهیجان درگذشت.
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