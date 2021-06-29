۲۷۰۰۰ گلستانی واکسن مرحله دوم کرونا را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه دوشنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: تاکنون ۶۵ هزار و ۳۴۲ نفر در گلستان واکسن نوبت اول کرونا را دریافت کرده اند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت گلستان افزود: همچنین به ۲۷ هزار و ۸۳۶ نفر هم نوبت دوم واکسن کرونا تزریق شده است.

وی با بیان این که واکسیناسیون افراد بالاتر از ۷۰ سال در استان ادامه دارد، گفت: افرادی که واجد شرایط دریافت واکسن هستند بعد از تشکیل پرونده الکترونیک سلامت می توانند به مراکز واکسیناسیون در سطح استان مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم گفت: روند افزایشی شیوع کرونا را در سطح استان شاهد هستیم و هم اکنون ۳۱۷ بیمار در مراکز درمانی سطح استان بستری هستند.

عبدالرضا فاضل افزود: از این تعداد ۵۸ نفر در آی سی یو تحت مراقبت بوده و ۲۶ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

وی از مردم خواست برای حفظ سلامتی خود شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنند.

گفتنی است هم اکنون شهرستان های گرگان، علی آبادکتول، کلاله، مینودشت، بندرترکمن و آق قلا در وضعیت نارنجی و بقیه شهرها در وضعیت زرد قرار دارد.