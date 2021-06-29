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۹ تیر ۱۴۰۰، ۰:۳۹

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد:

جلوگیری از نقض حریم دریایی روسیه توسط ناوچه هلندی

جلوگیری از نقض حریم دریایی روسیه توسط ناوچه هلندی

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده‌ و بمب افکن های این کشور از ورود یک ناوچه هلندی به حریم دریایی روسیه جلوگیری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور از ورود یک ناوچه هلندی به حریم دریایی روسیه در دریای سیاه جلوگیری کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه ضمن انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه این ممانعت طبق قوانین بین‌المللی رخ داده است، توضیح داد که ناوچه نظامی «افرستین» از سوی آب‌های آزاد به سمت تنگه کرچ در حال حرکت بود که از ادامه حرکت آن جلوگیری به عمل آمد.

در جریان این عملیات هشدارآمیز، نیروی هوایی روسیه از جنگنده‌های سو ۳۰ و بمب افکن‌های سو ۲۴ استفاده کرد.

وزارت دفاع هلند پیش‌تر اعلام کرده بود که هواپیماهای روسی در تاریخ ۲۴ ژوئن در نزدیکی ناوهای این کشور در دریای سیاه دست به اقدامات خطرناکی زده‌اند.

کد مطلب 5247341

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