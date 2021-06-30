آیت قیصربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش هواشناسی در مناطق گرمسیری استان احتمال دمای هوا تا ۵۰ درجه و بیشتر از آن و مناطق شمالی استان حوالی ۴۰ درجه سانتیگراد سانتیگراد پیشبینیشده است.
وی گفت: بر این اساس ماندگاری توده هوای گرم از ظهر چهارشنبه ۹ تیرماه تا بعدازظهر شنبه هفته ۱۲ تیرماه وجود دارد.
وی افزود: اداره کل مدیریت بحران استان ایلام نسبت به افزایش دما در شهرهای مختلف این استان پیام هشدار صادر کرده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام عنوان کرد: اداره کل مدیریت بحران استان ایلام ضمن اعلام آمادهباش کردن بخشهای موردنیاز واحدهای تابعه و برقراری کشیک شبانهروزی دستور داده صدور هشدار، اتخاذ تمهیدات لازم و ابلاغ برای انجام اقدامهای پیشگیرانه، اطلاعرسانی مستمر و ارائه توصیههای ایمنی مانند عدم تردد غیرضروری به ویژه از ظهر تا غروب و استفاده از وسایل ایمنی مناسب مانند کلاه، عینک آفتابی و… به شهروندان به خصوص بیماران، کودکان، سالمندان، افراد شاغل در فضاهای باز و ساکنان مناطق در معرض خطر وقوع دماهای بالا و سایر حوادث احتمالی و اتخاذ سایر تدابیر لازم برای پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی را در دستور کار قرار دهند.
قیصربیگی اظهار کرد: همچنین بر اتخاذ تدابیر لازم برای پایداری شبکه برقرسانی و پیشگیری از قطع برق، توصیه به صرفهجویی در مصرف آب و برق به ویژه در ساعات اوج مصرف، استقرار مراکز درمانی سیار، شعب هلال احمر و شهرداریها در مناطق پرتردد، پایداری شبکه آبرسانی و پیشگیری از قطع آب و پیشگیری از وارد آمدن خسارت به کشتهای زراعی و باغی توصیه و تأکید میشود.
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