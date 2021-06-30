افزایش ۲۶ درصدی ثبت نام دانش آموزان اتباع در سال ۹۹

به گزارش خبرنگار مهر مهدی محمودی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور صبح امروز در نشست مجازی روز جهانی پناهنده که با حضور مجازی سفرای کشورهای مختلف، سازمان‌های بین‌المللی و دستگاه‌های خدمت رسان برگزار شد گفت: هر ساله شاهد بودیم که مراسم روز جهانی پناهنده به صورت حضوری برگزار می‌شد و ما می‌توانستیم پذیرای گروه‌های مختلف مقیمان و پناهندگان در مراسم باشیم اما امسال به واسطه بیماری کرونا توفیق گردهمایی حضوری ایجاد نشده است و به صورت مجازی این مراسم برگزار شده است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی افزود: هدف از برگزاری این رویداد مهم که رویداد فرهنگی مهمی است این است که ما باید به صورت جهانی وظایف خود را در حمایت از افراد نیازمند و افرادی که به کشورمان پناه آورده‌اند داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در طول این چهل سال فراز و نشیب‌های مختلفی را در طول این ایام دیده‌ایم از جنگ تحمیلی، حوادث و برنامه‌هایی که دشمنان کشور در ارتباط با تحریم‌ها به وجود آورده‌اند اما ما سعی کرده‌ایم به شکلی تلاش کنیم که این تحریم‌ها سبب کوتاهی در ارائه خدمات به پناهندگان نشود اما تعداد این افراد بسیار زیاد است.

محمودی با اشاره به اینکه کشور ما بسیار پهناور است بیان کرد: به دلیل پناهندگی کشور ما باید حوزه‌های مختلفی در ارائه خدمات به اتباع پوشش داده شود بدیهی است که دولت به تنهایی نمی‌تواند این سطح توقعات را برای این تعداد از افراد فراهم کند و کمبودها و کاستی‌هایی ممکن است وجود داشته باشد اما تلاش کرده‌ایم که این کمبودها رفع شود.

وی عنوان کرد: در اینجا آژانس‌های بین‌المللی و ان جی اوهای خارجی و بین‌المللی و در رأس آن دفتر سازمان ملل همکاری بسیاری خوبی دارند و دستگاه‌های دیگر که مسئول رسیدگی به اتباع هستند تمام تلاش خود را می‌کنند که سیاست گذاری ها به شکلی باشد که بتوانیم شرایط مناسبی را برای پناهندگان داشته باشیم.

محمودی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح آمایش ۱۴۰۰ را دنبال می‌کنیم و ثبت نام دانش آموزان شروع شده است ما تمام شرایط و برنامه‌هایمان به شکلی است که منطبق با قوانین بتوانیم خدمت رسانی مطلوبی را داشته باشیم برای مثال در خصوص ثبت نام دانش آموزان براساس مقام معظم رهبری دانش آموزان غیر مجاز هم ثبت نام می‌شوند و ما هر سال افزایش ثبت نام را داشته‌ایم به طوری که سال گذشته ۲۶ درصد افزایش ثبت نام نسبت به سال ۹۸ داشته‌ایم.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تصریح کرد: موضوع اتباع غیر مجاز موضوع مهمی است که متأسفانه افرادی به صورت غیر مجاز به کشور ورود می‌کنند و می‌خواهند از خدمات سو استفاده کنند بنابراین سختگیری زیادی بر روی این مسئله داریم، ما همه تلاشمان براساس مقررات و وظایف است و در سطحی است که خدماتمان در شأن پناهندگان عزیز باشد.

وی در آخر اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی توسط سازمان‌هایی که در زمینه کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا فعالیت می‌کنند با ما انجام شده است و امید داریم این پیشگیری‌ها ادامه داشته باشد و مهمترین بحث هم تأمین واکسن را برای اتباع کشورهای خارجی دنبال کنیم.

محمودی در آخر گفت: همه پناهندگانی که در چرخه پناهندگی و مهاجر قرار دارند و با داشتن مدارک معتبر در کشور ما زندگی می‌کنند در کشور ما در اولویت خدمات رسانی قرار دارند؛ امید داریم در راستای حوزه‌های معیشت، اشتغال، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش و حوادث غیرمترقبه دولت در کنار سازمان باشد که بتوانیم اقدامات خوبی را برای مهاجرین و پناهندگان داشته باشیم.