به گزارش خبرنگار مهر، نشست برگزاری نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ امروز در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با حضور حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، محمد ثروتی مدیر اجرایی الکامپ و محمدجواد قنبری معاون نمایشگاهی وزارت صنعت برگزار شد.

این نمایشگاه قرار است ۱۸ تا ۲۱ تیرماه جاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شود.

در این نشست حسین اسلامی با اشاره به حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران برای برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: در این نمایشگاه یک سالن به ارائه دستاوردهای ۸ ساله معاونت علمی اختصاص دارد و سازمان فناوری اطلاعات نیز تمامی تلاش خود را برای حضور دستگاه‌های اجرایی در کنار بخش خصوصی در این نمایشگاه به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه الکامپ امسال در فضایی بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع پذیرای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است، گفت: تاکنون بیش از ۲۷۰ شرکت، برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و برآوردمان این است که این تعداد به ۳۰۰ متقاضی برسد.

اسلامی با تاکید بر اینکه تلاشمان این است که برگزاری این نمایشگاه به سمت تخصصی شدن پیش رود، ادامه داد: در این راستا سازوکارهای متعددی را برای تعداد شرکت‌ها و مخاطبان و ارائه محصولات در کنار مدیریت پروتکل‌های بهداشتی در این نمایشگاه اندیشیده ایم.

لغو الکامپ در صورت قرمز شدن تهران

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پاسخ به این سوال که اگر طبق اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، شهر تهران وارد وضعیت قرمز کرونایی شود آیا این نمایشگاه برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: ما مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ را از وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در شرایط زرد و نارنجی داریم. تا قبل از روز برپایی نمایشگاه نیز از طریق همکاران با ستاد ملی مقابله با کرونا شرایط را می‌سنجیم و در صورتی که تهران قرمز اعلام شود، این نمایشگاه لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود.

وی افزود: تاکیدمان این است که تا قبل از شروع غرفه سازی و آماده سازی شرکت‌ها آخرین اخبار را دریافت کنیم و در صورت اعلام هشدار قرمز برای شهر تهران، این نمایشگاه لغو خواهد شد.

اسلامی با بیان اینکه این نمایشگاه با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و طبق مقررات ستاد مقابله با کرونا برگزار می‌شود، در خصوص نامه شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای تعویق چندماهه الکامپ گفت: ما نیز به دنبال زمان متفاوت‌تری برای برگزاری الکامپ بودیم و بر این اساس مذاکراتی با شرکت نمایشگاه‌ها برای تغییر تقویم نمایشگاهی داشتیم. اما با وجود برگزاری چندین جلسه و توافق قبلی با شورای مرکزی نظام صنفی، در نهایت مبتنی بر زمان بندی نمایشگاه‌ها، برگزاری الکامپ را برای تاریخ ۱۸ تیرماه دنبال کردیم.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: با این وجود انتشار این نامه در فاصله ۱۰ روز مانده به برگزاری الکامپ با چه نیت و قصدی است، نمی دانم اما آنچه که مسلم است اینگونه چالش‌ها مغایر با منافع صنف فناوری اطلاعات است.

اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه حکم ریاست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ۷ خردادماه به اتمام رسیده و حکمی از سمت رئیس جمهور تاکنون برای ریاست جدید ابلاغ نشده است، موضوعات اجرایی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از طریق رئیس این سازمان دنبال می‌شود.

حضور کشورهای اوراسیا در نمایشگاه الکامپ

در این نشست محمد ثروتی مدیر اجرایی الکامپ نیز با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه از فضای پرازدحام جلوگیری می‌کنیم، گفت: نمایشگاه امسال به طور تخصصی‌تر برگزار می‌شود و قصدمان این است که بازدیدکننده متخصص در آن حضور داشته باشد. از این رو برای ورود بازدیدکنندگان عمومی به نمایشگاه سخت گیری می‌شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری بخش‌های مختلف نمایشگاه نیز گفت: علاوه بر برگزاری بخش‌هایی مانند الکام تاکز و الکام پیج در این نمایشگاه، امسال برای نخستین بار بخش دانش آموزی الکامپ را با عنوان پینواستارز خواهیم داشت که با هماهنگی سازمان فناوری اطلاعات، موضوعات نوآورانه در قالب تیم‌های دانش آموزی در این رویداد ارائه خواهند شد.

ثروتی با بیان اینکه حضور مجموعه‌های فعال در حوزه رمزارز نیز امسال در نمایشگاه الکامپ دیده شده است، افزود: پاویون‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش دانش بنیان و استارت آپ ها نیز از حضور در این نمایشگاه استقبال کرده اند.

وی تاکید کرد: با کمک و حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات به تیم‌های برتر حاضر در بخش الکام پیج جوایز ۲۰۰ میلیون تومانی اعطا خواهد شد و بر مبنای شاخص‌های نوآوری و عرضه فناوری نیز به غرفه‌های برتر جوایزی اعطا می‌شود.

ثروتی گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ نمایندگان ۶ کشور خارجی در یک سالن تحت عنوان نمایشگاه اوراسیا با هدف برگزاری نشست‌های تخصصی برای ارتباطات تجاری حضور خواهند داشت. در همین حال تیم‌های فناوری اطلاعات از کشورها افغانستان و سوریه برای بازدید از الکامپ حضور می‌یابند.

مدیر اجرایی الکامپ نیز اظهار داشت: در صورتی که تهران قرمز شد، مرجع برگزاری الکامپ، تشخیص ستاد ملی کرونا است. ما به سلامتی مردم اهمیت می‌دهیم و در صورت هشدار قرمز برای تهران، حتی اگر شرکت‌ها وارد غرفه سازی شده باشند، برگزاری نمایشگاه به تاریخ بعد از هشدار شیفت پیدا می‌کند و از این بابت شرکت‌ها نباید نگرانی داشته باشند.

شرکت‌ها نگران غرفه سازی نباشند

محمدجواد قنبری معاون نمایشگاهی نمایشگاه‌های بین المللی تهران با بیان اینکه الکامپ مهمترین رویداد فضای مجازی و فناوری اطلاعات کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: باید نگاه دقیق‌تر به فضایی کسب و کارهای این حوزه در تحقق شعار سال که تولید و پشتیبانی و مانع زدایی ها است، داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه قطعاً سلامت مردم اولی تر است، گفت: استانداردهای لازم را برای برگزاری نمایشگاه الکامپ درنظر گرفته ایم. اما با این وجود تلاش داریم که قبل از غرفه سازی، هماهنگی‌های لازم با ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شود. حتی در صورت دستور توقف ستاد کرونا و با وجود غرفه سازی شرکت‌ها نیز، غرفه‌ها تا زمان برگزاری بعدی نمایشگاه همانطور باقی خواهند ماند تا مشارکت کنندگان متضرر نشوند.