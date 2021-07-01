۲۴ معدن در چهارمحال و بختیاری آماده احیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل صالحی گفت: در راستای اجرای شیوه نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون معادن، ۲۴ معدن در استان آماده اجرای طرح احیا و بازسازی است.
وی افزود: برابر مصوبه کمیته تعامل، هشت معدن متروکه و ۱۶ معدن غیرفعال برای احیا معرفی شده است که در صورت تخصیص اعتبار، این معدنها احیا و بازسازی خواهد شد.
صالحی افزود: با توجه به تعداد زیاد معادن متروکه استان در صورت تخصیص اعتبار کافی امکان احیا و اصلاح آنان در راستای اهداف سازمان جنگلها وجود دارد.
وی گفت: چنانچه برنامه مناسبی برای معادن فعال به منظور جلوگیری از تخریب اراضی و تشدید فرسایش ارائه شود، شرایط پایدارتری برای معادن به همراه خواهد داشت که این امر نیازمند تعامل بیشتر بین سازمانهای مرتبط و بهرهبرداران معادن است.
صالحی با اشاره به اینکه فعالیتهای معدنی آثار تخریبی بر عرصههای منابع طبیعی دارد و جبران خسارتهای وارد شده ناشی از عملیات اکتشاف و بهرهبرداری غیر ممکن است، افزود: این معادن پس از بهرهبرداری و پایان ذخیره معدنی یا نداشتن کیفیت مناسب رها شده و آثار مخرب بسیاری بر زیست بومها وارد میکند
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