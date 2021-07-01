اجرای ۳۰ طرح عمرانی در امامزادگان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن امیری با اشاره به اجرای ۳۰ طرح عمرانی در بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری گفت: از این تعداد طرح‌های عمرانی فعال، ۱۲ طرح در شهرستان لردگان، ۴ طرح در شهرستان بروجن، ۶ طرح در شهرستان شهرکرد و ۶ طرح در شهرستان فارسان در حال ساخت و ساز، بازسازی و تعمیر است و دیگر طرح‌ها هم به صورت مرمت در حال اجرا هستند.

وی شاخص‌ترین طرح در حال اجرا را ساخت صحن و تربت خانه امامزاده حمزه علی در بخش بلداجی عنوان کرد و افزود: این طرح عمرانی دارای بیش از یک هزار و ۵۰۰ متر زیربناست که برای ساخت آن در یک سال گذشته شش میلیارد ریال هزینه شده است.

چهارمحال و بختیاری دارای ۱۰۱ بقعه متبرکه است که شهرستان لردگان با ۴۳ بقعه بیشترین بقاع متبرکه را در خود جای داده است.