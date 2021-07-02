به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه دادستانی، دادسراها و دادگاه های استان تهران در تشکر از مقام معظم رهبری در خصوص انتصاب رییس جدید قوه قضائیه به شرح زیر است:

«انما ولیکم الله ورسوله والذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون»

به حکم آیه شریفه فوق خداوند را شکر گزاریم بخاطر نعمت عظیم ولایت که بر ملت ایران اسلامی ارزانی داشت.

بعد از سلام و تقدیم احترام و تحیات فراوان، از رهبر فرزانه، حکیم، انقلابی و عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای ادام الله ظله علی رئوس المسلمین، به خاطر حسن اعتماد و گرامی داشتن قوه قضائیه و الطاف کریمانه به شخصیت های عالم، فاضل و برجسته درون قوه قضائیه و انتخاب و انتصاب شخصیت اندیشمند و کارآمد و مردمی، فقیه و مجاهد و وارسته انقلاب اسلامی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه به سمت ریاست قوه قضائیه صمیمانه تقدیر و سپاسگزاریم و خدای عزوجل را بخاطر این انتصاب هوشمند، عالمانه و حکیمانه و سراسر عزتمند و پر افتخار شکر گزاریم و از درگاه ربوبیت سجده شکر به جا می آوریم. خدای متعال می فرماید:

«واذتاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید»

اگر شکرگزاری کنید نعمت خود را برشما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است ابراهیم آیه ۷

ما جمعی از قضات و مدیران خدمتگزار مردم عزیز در عرصه اجرای عدالت در حوزه دادستانی و مجتمع های قضائی دادسراها و دادگاه های استان تهران ضمن تبریک خالصانه به حاج آقای محسنی اژیه که در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی مورد انتخاب و اعتماد و انتصاب رهبر عظیم الشأن و نماینده امام زمان حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی و فرجه الشریف) قرار گرفت.

خدای متعال را به خاطر این نعمت عظیم ولایت و این حسن اعتماد و اطمینان به قوه قضاییه شکرگزاریم و برای رهبر عزیز تر از جانمان طول عمر با عزت و سعادت و سلامتی و سر افرازی بیشتر مسئلت داریم. بی شک با تلاش های شبانه روزی قضات سراسر کشور و کارکنان خدوم تحت مدیریت عالمانه، هوشمند و تجربیات گران سنگ و کم نظیر حجت الاسلام محسنی، قوه قضاییه دوره تکامل، تعالی و پیشرفت خود را جهت اجرای بیش از گذشته گسترش قسط و عدل و ارتقای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع در خدمت به مردم عزیز طی خواهد کرد.

دادستانی، جمعی از قضات و مدیران قضائی دادسراها و دادگاه های استان تهران (بالغ بر یک هزار نفر)