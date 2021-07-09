علی اکبر ثقفی تهیه کننده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های سینمایی که برای تولید در دست دارد، گفت: «کوچه ژاپنی ها» به کارگردانی امیرحسین ثقفی در مراحل فنی قرار دارد و به زودی تدوین آن به پایان می‌رسد و ساخت موسیقی و صداگذاری آن آغاز می‌شود، این فیلم قرار است برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده شود.

وی تاکید کرد: همچنین فیلم سینمایی «وحشی» به کارگردانی شراره سروش نیز در مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودی جلوی دوربین می‌رود، این داستان یک موضوع اجتماعی است که قهرمان آن یک زن است. تلاش می‌کنیم این فیلم را برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده کنیم.

این تهیه کننده سینما بیان کرد: علاوه بر آن نیز پیش تولید فیلم سینمایی «شباهت خانوادگی» به کارگردانی فاطمه ثقفی نیز تا یک ماه دیگر آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه درحال حاضر، فیلم ساختن برای اکران اشتباه است. هرچند سینماها در وضعیت قرمز نیز باز است، اما مساله این است که آیا کسی برای دیدن فیلم‌ها به سینما می‌رود یا خیر. در چنین شرایطی تهیه کنندگان برای تولید در سینما دل سرد شده‌اند و باید بگویم که عقل سلیم می‌گوید اگر هم فیلمی را تولید می‌کنید نباید به اکران امید داشته باشید.

ثقفی در پایان گفت: البته ما نیز مدتی برای تولید فیلم عقب نشینی کردیم تا شاید شرایط برای تولید و در ادامه اکران بهتر شود که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد، هرچند بیش از نزدیک به ۲ سال است که سینماها درگیر شیوع ویروس کرونا شده‌اند اما همچنان مهجور مانده‌اند. درست است که به تازگی فیلم سینمایی «دینامیت» در سینماها اکران شده است، اما مساله این است که هرلحظه ممکن است سینماها دوباره بسته شوند و این فیلم نیز بسوزد.