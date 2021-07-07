به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از بازی‌های مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال کوپاآمه‌ریکا، بامداد امروز چهارشنبه تیم ملی آرژانتین به مصاف تیم کلمبیا رفت و موفق شد با عبور از این تیم، راهی فینال شود.

بازی دو تیم با گل‌های «مارتینز» برای آرژانتین (۷) و «دیاز» برای کلمبیا (۶۱) با نتیجه تساوی یک - یک تمام شد تا تعیین برنده به ضربات پنالتی بکشد.

در ضربات پنالتی، کلمبیا سه ضربه پنالتی خود را از دست داد و آرژانتین با گل‌های «مسی»، «پاردس» و «مارتینز» با نتیجه ۳ بر ۲ (در مجموع ۴ بر ۳) به پیروزی رسید و فینالیست شد.

پیش از این، تیم ملی برزیل با غلبه بر تیم پرو، فینالیست کوپاآمه‌ریکا شده بود.

دیدار فینال ساعت ۴:۳۰ بامداد (به وقت تهران) روز یکشنبه هفته آینده بین برزیل و آرژانتین برگزار می‌شود و تقابل مسی و «نیمار» ستاره‌های آرژانتین و برزیل جذاب خواهد بود.

بازی رده بندی هم ساعت ۴:۳۰ روز شنبه بین کلمبیا و پرو برگزار خواهد شد.