تمرکز دولت روحانی به ارتباط با غرب کشور را گرفتار کرد

اسماعیل کوثری منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد هشت ساله دولت تدبیر و امید، اظهار داشت: عملکرد اقتصادی دولت روحانی در این مدت به ویژه در چند سال اخیر بسیار ضعیف بوده است و کسی نمی‌تواند این موضوع را انکار کند.

وی با اشاره به ادعای برخی از دولتمردان مبنی بر اینکه ریشه مشکلات کشور تحریم‌های خارجی است، گفت: البته بحث تحریم و جنگ اقتصادی هم وجود دارد و کسی منکر این مسئله نیست که بخشی از مشکلات ما به دلیل تحریم‌های دشمنان است، اما مشکلات اصلی ما به دلیل بی‌تدبیری‌ها و عملکرد ضعیف دولت روحانی به ویژه در زمینه اقتصادی بوده است.

منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت روحانی در این هشت سال همه موضوعات کشور را وابسته به سرنوشت برجام و معطل تصمیمات غربی‌ها کرد و همین نگاه غلط باعث شد که کشور هر روز با مشکلات جدیدی روبرو شود.

دولتمردان با ملت روراست نبودند

کوثری با بیان اینکه دولتمردان با ملت روراست نبودند، ادامه داد: شخص رئیس‌جمهور و برخی از دولتمردان هیچ‌گونه صداقتی با مردم نداشتند و درباره مسائل و مشکلات کشور با مردم صادقانه صحبت نمی‌کردند.

وی یادآور شد: موید این مسئله، ماجرای گرانی بنزین است که همه دیدیم رئیس‌جمهور به جای آنکه در این باره با مردم صحبت کند و به آنان توضیح دهد که چرا این تصمیم اتخاذ شده است، گفت که خود من هم مثل مردم، صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده است.

منتخب مردم تهران در مجلس اظهار داشت: این مسئله نشان‌دهنده آن است که دولت روحانی با مردم صادق نبود و بسیاری از مسائل را از آنان پنهان می‌کرد. در حالی که آنان باید درباره موضوعات مختلفی به ویژه گرانی بنزین، تحریم‌ها، برجام، مسکن و دیگر موضوعات مهم با مردم سخن می‌گفتند.

دولت روحانی کاملاً اقتصاد را رها کرده است

کوثری با انتقاد از وضعیت فعلی اقتصادی کشور، بیان کرد: دولت روحانی کاملاً اقتصاد را رها کرده است و همه می‌بینیم که قیمت‌ها هیچ‌گونه ثباتی ندارد و به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم روز به روز گران‌تر می‌شود.

وی درباره اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم، گفت: در شرایط فعلی درخواست مردم از دولت آینده این است که در وهله اول مشکلات اقتصادی آنان را حل و فصل کند. البته لازم است مجلس شورای اسلامی هم با دولت آینده برای رفع مشکلات کشور همراهی کند.