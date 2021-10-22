لجبازی دولت روحانی به کشور خسارت زد/ به تخلفاتشان رسیدگی شود

حجت‌الاسلام حسین جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محکومیت مدیران ارزی دولت سابق چون ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، اظهار داشت: این اقدام ضروری بود و نشان‌دهنده آن است که عزم جدی برای برخورد با تخلفات دولت روحانی وجود دارد.

وی بیان کرد: در همه جای دنیا مرسوم است که مقامات پس از آنکه دوران مسئولیتشان به اتمام می‌رسد، باید پاسخگوی عملکردشان باشند اما متاسفانه دولت‌های گذشته آن طور که باید و شاید پاسخگوی عملکرد خود نیستند. حتما باید این رویه یعنی برخورد با تخلفات دولت‌های سابق ادامه یابد.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته گاهی از اوقات مسئولان و دولتمردان اشتباهات سهوی مرتکب می‌شوند که می‌توان تا حدی این اشتباهات را نادیده گرفت اما زمانی که مقامات کشور به ویژه دولتمردان لجبازی می‌کنند و به تذکرات و هشدارهای مکرر و متعدد مسئولان و دلسوزان نظام توجه نمی‌کنند، باید بابت تخلفات خود پاسخگو باشند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی متذکر شد: متاسفانه در دولت روحانی شاهد لجبازی و یکدندگی دولتمردان بودیم به گونه‌ای که درباره برجام تذکرات متعددی به دولت داده شد، همه گفتند که این مسیر اشتباه است، نباید همه هستی خود را پای میز مذاکره بیاوریم اما آنان توجه نکردند و خسارت‌های زیادی را به کشور متحمل کردند، نطنز را تخریب کردند و فردو را از بین بردند.

جلالی افزود: علاوه بر این، همه دیدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی چه مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد و یک شبه ۱۸ میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را حراج کردند و نمی‌توان به سادگی از کنار این اقدامات و خطاهایی که عمدی بود، عبور کرد. حتماً باید تخلفات دولتمردان سابق پیگیری شود چرا که اگر پیگیری نکنیم، دولت‌های بعدی هم می‌گویند که مملکت حساب و کتاب ندارد و مراقب رفتار و اعمالشان نخواهند بود.

نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: عباس آخوندی هیچ اقدامی در زمینه ساخت مسکن انجام نداد، بیشترین ضربه را به مسکن کشور زد اما به هیچ جا پاسخ نداد و نه تنها عذرخواهی نکرد بلکه مسکن مهر را هم به سخره گرفت. بنده نمی‌گویم که مسکن مهر ایراد نداشت اما بی‌توجهی دولت روحانی باعث شد که امروز اجاره و خرید مسکن سرسام آور شود. پس باید مسئولانی که با خطاهای عمدی خود به کشور خسارت وارد کردند، مواخذه و محاکمه شوند.



