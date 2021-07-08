شبه نظامیان طالبان به خاک تاجیکستان یا آسیای میانه وارد نمی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت نمایندگی گروه طالبان به سرپرستی شیخ «شهاب‌الدین دلاور» که برای رایزنی با مقامات روسی وارد مسکو شده است، عصر امروز با «ضمیر کابولوف» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان دیدار و گفتگو کردند.

شهاب‌الدین دلاور پس از دیدار با کابولوف گفت: «ما به روسیه اطمینان دادیم، تحت هیچ شرایطی وارد خاک تاجیکستان یا کشورهای حوزه آسیای میانه نخواهیم شد».

دلاور در ادامه افزود که «گروه طالبان همچنین به روسیه و دیگر کشورهای جهان اطمینان می‌دهد امنیت سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر نمایندگی روسیه و کشورهای خارجی را تأمین خواهد کرد».

رئیس هیأت نمایندگی گروه طالبان در ادامه افزود: «ما قول می‌دهیم گروه تروریستی داعش را در خاک افغانستان ریشه کن کنیم».