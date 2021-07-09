چوب لای چرخ تیم ملی کاراته نگذارید/ منتقدان دنبال المپیک بودند

علی اصغر آسیابری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محرومیت بهمن عسگری از المپیک به واسطه مثبت اعلام شدن تست دوپینگ اظهار داشت: بهمن عسگری از نظر فنی و اخلاقی از بهترین کاراته کاهای جهان است. او به واسطه یک سهل انگاری و اشتباه، المپیک را از دست داد. من سالهاست بهمن را از نزدیک می‌شناسم. عسگری هیچ وقت احتیاجی به استفاده از مواد نیروزا نداشته و زودتر از تمام کاراته کاهای ایرانی سهمیه المپیک را به نام خود ثبت کرد.

وی افزود: نزدیک به دو سال است بهمن نفر نخست وزن خود در جهان است. سال ۲۰۱۸ عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده است. او همه این افتخارات را در شرایطی کسب کرده که احتیاجی به دوپینگ و این حرف‌ها نداشته است. بازهم تاکید می‌کنم که او با یک اشتباه المپیک را از دست داد و موجب ناراحتی خودش و جامعه کاراته شد.

آسیابری که در وزن ۷۵- با بهمن عسگری به رقابت در مسابقات «کاراته وان» می‌پرداخت، ادامه داد: همه ما ورزشکاران از جمله بهمن عسگری برای مصرف یک قرص سرماخوردگی ساده یا زدن یک سرم هم با پزشک و کادر فنی تیم ملی مشورت می‌کردیم. خود من زمانی که چشمم را عمل کرده بودم برای مصرف داروها با دکتر لشکری هماهنگ بودم. بهمن عسگری هرگز تصور نمی‌کرد مصرف یک قرص برای درمان بیماری اش، موجب محرومیتش از المپیک می‌شود. او یک درصد هم امکان این اتفاق را نمی‌داد که اگر احتمال می‌داد حتماً با دکتر لشکری و کادر فنی در میان می‌گذاشت.

نفر سوم کاراته جهان در مسابقات جهانی ۲۰۱۶ یادآور شد: همه ما برای بهمن ناراحت هستیم. الان وظیفه تک تک بچه‌های تیم ملی است که در کنار این قهرمان با اخلاق باشند. درست است که ما جای بهمن نیستیم و حجم ناراحتی او را درک نمی‌کنیم ولی وظیفه داریم در این شرایط دشوار کنارش باشیم زیرا ما یک تیم هستیم.

آسیابری در ادامه به انتقادات صورت گرفته از کادر فنی تیم ملی اشاره کرد و گفت: الان زمان انتقاد نیست. دوستانی که این روزها علیه شهرام هروی هجمه وارد می‌کنند، اگر خودشان سرمربی تیم ملی بودند، می‌توانستند این فشار را تحمل کنند؟ تمام اعضای تیم ملی انتظار دارند در این شرایط همه پشت تیم ملی باشند نه اینکه چوب لای چرخ آن بگذارند!

وی افزود: کاراته برای اولین بار در المپیک شرکت می‌کند. خیلی از کسانی که این روزها منتقد تیم ملی شده‌اند، دوست داشتند با هر عنوانی در کنار تیم باشند و میدان المپیک را از نزدیک تجربه کنند، حالا که این اتفاق نیفتاده دست به هر کاری می‌زنند که اتحاد و تمرکز تیم ملی را برهم بزنند. البته این فشارها از مدتها قبل آغاز شده، منتها تیم ملی با انگیزه تر از قبل کار خود را دنبال می‌کند و ان شاءالله نمایندگان کشورمان در المپیک بهترین نتایج را کسب می‌کنند.

آسیابری در پایان تصریح کرد: حساب یک عده محدود از خانواده بزرگ کاراته جداست، دلسوزان کاراته همیشه پشتیبان تیم ملی و ورزشکاران بوده‌اند. پیام‌های آنها همیشه قوت قلب ماست. الان هم آنها در کنار ما هستند و با انرژی مثبتی که به سمت مربیان و ورزشکاران می‌رسانند به دنبال موفقیت تیم ملی در المپیک هستند. خدمت مردم عزیزمان عرض می‌کنم که هر سه المپین ما (سجاد گنج زاده، حمیده عباسعلی و سارا بهمنیار) از بهترین‌های جهان در اوزان خود هستند و ان شاءالله در المپیک بهترین نتایج را بدست می‌آورند و دل مردم را شاد می‌کنند.