تشدید تنش بر سر سدالنهضه و دستور آماده باش به نیروهای مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، محمد زکی وزیر دفاع مصر توان ارتش مصر را به رخ هر آنکه سودای تعدی به مصر را داشته باشد، کشید.

وی افزود: ارتش مصر توان دفاع از کشور و حمایت امنیت آنرا دارد. این ماموریت مقدسی است که آمادگی جنگی را طلب می کند.

وزیر دفاع مصر تاکید کرد: این ماموریت ایجاد نیروی قوی که توان مقابله با چالشها را داشته باشد، طلب می کند.

زکی گفت: ارتش مصر از نیروی سلحشور و توان رزمی و سلاح مدرن برخوردار است.

وزیر دفاع مصر اعلام کرد: ارتش مصر توان بازدارندگی در برابر هر آنکه سودای آسیب رساندن به امنیت مصر و مقدرات ملت مصر را داشته باشد، را دارد.

زکی از فرماندهان و افسران ارتش این کشور خواست که آماده باشند.

این درحالی است که قبلا سامح شکری وزیر خارجه مصر اظهار داشت در صورتی که بر سر آبگیری سد النهضه توافقی حاصل نشود، مصر از تمام ابزارهای در دسترس خود برای حراست از منافع خود استفاده خواهد کرد.

شکری روز پنج شنبه پس از نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل در مورد پرونده سد النهضه اظهار داشت که «مصر به اصول و اهداف منشور سازمان ملل پایبند است، اما همزمان، مصر منافع شهروندان خود، معیشت آنها را به رسمیت شناخته و با تمام ابزارهای موجود و در دسترس خود از آنها دفاع خواهد کرد».

شکری گفت که وی انتظار دارد شورای امنیت برای سوق دادن مصر، اتیوپی و سودان به سمت دستیابی به یک توافقنامه الزام آور قانونی برای تنظیم عملیات آبگیری این سد با آب، از دیپلماسی پیشگیرانه استفاده کند.

بحران سد النهضه در سایه پافشاری اتیوپی بر اعلام آغاز مرحله دوم آبگیری سد آن هم بدون دستیابی به یک توافق با مصر و سودان، وارد مرحله جدیدی از تنش بی‌سابقه میان سه کشور مذکور شده است. تاکید مصر بر موضع خود از یک سو و کوتاه نیامدن مقام‌های اتیوپی مبنی بر آبگیری کامل سد النهضه بحران کنونی را وارد مرحله تازه ای کرده است.

مصر و سودان تنها خواهان دستیابی به توافقی بر سر نحوه آبگیری سد النهضه و راه‌اندازی آن هستند؛ توافقی که دربردارنده سازوکاری قانونی و الزام‌آور باشد که به هنگام بروز اختلاف یا مشکل بتوان بدان توسل جست اما اتیوپی با ایده توافق الزام‌آور مخالفت می‌ورزد و بر اکتفا به «اصول غیر الزام‌آور و ارشادی» اصرار دارد، امری که با مخالفت شدید مصر و سودان روبرو شده است.

مصر در تأمین ۹۰ درصد از آب شرب خود به رود نیل وابسته است و هرگونه کاهش سهم آبی این کشور از نیل، آثار اجتماعی و اقتصادی ویرانگری بر مصر خواهد داشت، این در حالی است که آدیس‌آبابا بر این باور است که سد النهضه با سرمایه‌گذاری ۴.۶ میلیارد دلاری در تبدیل شدن این کشور به قطب انرژی منطقه مؤثر است و می‌تواند علاوه بر درآمدزایی منجر به فقرزدایی در این کشور شود.

در این میان، اختلافات سه کشور بر سر مقدار آب رهاسازی شده از سوی اتیوپی در صورت بروز کم‌آبی متمرکز است. با عملیاتی شدن این سد، اتیوپی می‌تواند به بزرگترین کشور صادر کننده برق در آفریقا تبدیل شود.

سد النهضه در ۲۰ کیلومتری سودان واقع شده است. مصر نگران پایین آمدن سهم آب خود است؛ آبی که آن را برای شرب، زراعت و صنعت به کار می‌گیرد. تصمیم دولت اتیوپی برای آغاز مرحله دوم آبگیری سد النهضه با مخالفت شدید مصر و سودان مواجه شده است؛ دو کشوری که در تأمین آب خود به شدت به رود نیل وابسته هستند.