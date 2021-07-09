به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله جنایت‌های جنگنده‌های عربستان سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته جنگنده‌های عربستان سعودی مناطق مختلف یمن را به شدت بمباران کردند. استان‌های الجوف، صعده و البیضاء هدف بیشترین حملات هوایی توسط جنگنده‌های سعودی قرار گرفتند.

حملات مذکور پس از آن انجام شد که چندی پیش «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام جدیدترین عملیات‌های استراتژیک نیروهای یمنی علیه اهداف سعودی خبر داد.

وی در این خصوص گفت: یگان پهپادی یمن بار دیگر پایگاه هوایی ملک خالد در «خمیس مشیط» را با پهپاد قاصف K۲ هدف قرار داد. طبق اعلام سخنگوی نیروهای مسلح یمن، پهپاد یمنی‌ها هدف نظامی مهم خود در خمیس مشیط را به دقت مورد اصابت قرار داد.

یحیی سریع در پایان تأکید کرد که این اقدام در چارچوب پاسخ مشروع به حملات متجاوزان و تداوم محاصره یمن انجام شده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر، پایگاه راهبردی ملک خالد بارها توسط نیروهای یمنی هدف قرار گرفته است.