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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۹:۵۳

قهرمان المپیک مهمان «دست در دست» می‌شود

قهرمان المپیک مهمان «دست در دست» می‌شود

مجید خدایی از مدال آوران مسابقات کشتی در عرصه جهانی جمعه ۱۸ تیر مهمان برنامه شبانه «دست در دست» می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، «دست در دست» در این قسمت از برنامه میزبان مجید خدایی کشتی گیر و مربی کشتی آزاد و دارنده نشان برنز قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و افتخارآفرینی در المپیک ۲۰۰۴ آتن و ... است که با حضور در این برنامه با سیاوش عقدایی مجری برنامه پیرامون نشر خوبی در فضای مجازی و گسترش نیکی از فضای مجازی تا دنیای حقیقی گفتگویی را رقم می زند.

«دست در دست» یک شب‌نشینی و دورهمی از جنس مردم است. مهمانانی از اقشار مختلف شامل هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده، نخبگان جوان و نیروهای جهادی دور یک میز کنار هم قرار می‌گیرند و درباره یک موضوع واحد از مباحث روز گرفته تا موضوعات و دغدغه‌های اصلی مردم، کرونا و ... با هم گفتگویی را پیش می‌برند.

«دست در دست» کاری است از گروه معارف شبکه دو و مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی به تهیه‌کنندگی هادی خدّادی و اجرای سیاوش عقدایی که ساعت ۲۳ روانه آنتن می شود.

کد مطلب 5253694
آروین موذن زاده

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