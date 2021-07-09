به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، «دست در دست» در این قسمت از برنامه میزبان مجید خدایی کشتی گیر و مربی کشتی آزاد و دارنده نشان برنز قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و افتخارآفرینی در المپیک ۲۰۰۴ آتن و ... است که با حضور در این برنامه با سیاوش عقدایی مجری برنامه پیرامون نشر خوبی در فضای مجازی و گسترش نیکی از فضای مجازی تا دنیای حقیقی گفتگویی را رقم می زند.

«دست در دست» یک شب‌نشینی و دورهمی از جنس مردم است. مهمانانی از اقشار مختلف شامل هنرمندان، ورزشکاران و چهره‌های شناخته شده، نخبگان جوان و نیروهای جهادی دور یک میز کنار هم قرار می‌گیرند و درباره یک موضوع واحد از مباحث روز گرفته تا موضوعات و دغدغه‌های اصلی مردم، کرونا و ... با هم گفتگویی را پیش می‌برند.

«دست در دست» کاری است از گروه معارف شبکه دو و مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی به تهیه‌کنندگی هادی خدّادی و اجرای سیاوش عقدایی که ساعت ۲۳ روانه آنتن می شود.