استقبال مردم قصرشیرین از تزریق واکسن کرونا

مرادعلی تاتار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کرونایی شهرستان قصرشیرین اظهار کرد: وضعیت این شهرستان به علت ثبت ۲ بیمار بستری کرونایی در هفته گذشته از زرد به نارنجی تغییر کرد.

وی افزود: تست فوری و پی.سی. آر برای تشخیص ویروس کرونا در مراکز مشخص شده در شهرستان قصرشیرین به صورت شبانه روزی انجام می‌شود.

فرماندار شهرستان قصرشیرین با اشاره به استقبال مردم این شهرستان از تزریق واکسن کرونا گفت: هر سه واکسن کرونا ارسالی از طرف وزارت بهداشت در این شهرستان تزریق شده است.

تاتار تصریح کرد: تزریق واکسن در ۲ مرکز مشخص شده در شهرستان قصرشیرین در حال انجام بوده و تاکنون درصد بالایی از آن تزریق شده است.