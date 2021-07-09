به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وضعیت نیروگاه‌های پذیرفته شده در بورس‌، طی نامه‌ای به وزیر نیرو پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و مالی نیروگاه‌ها ارائه کرد.

در بخشی از این نامه آمده است: تعدادی از شرکت‌های نیروگاهی در سال‌های اخیر در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده‌اند و به دلیل استقبال مردم از عرضه‌های اولیه دارای تعداد زیادی سهامدار هستند. در حال حاضر ۱۰ شرکت تولید کننده نیروی برق نزد این سازمان به ثبت رسیده‌اند که سهام هشت شرکت در فرابورس ایران و سهام ۲ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

رئیس سازمان بورس در این نامه افزوده است: از این میان شرکت‌های برق و انرژی پیوند گستر پارس، توسعه مسیر برق گیلان و تولید نیروی برق آبادان در سال ۹۹ عرضه شده‌اند. همچنین شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس دارای رکورد بیشترین مشارکت از سوی سهامداران در عرضه اولیه بوده است که شامل حدود پنج میلیون و ۵۷۰ هزار نفر می‌شود

وی در این نامه هفت پیشنهاد را مطرح کرده است که شامل عدم وصول مطالبات سنواتی شرکت‌های نیروگاهی از زیر مجموعه‌های وزارت نیرو، عدم تفکیک نهاد تنظیمی از تولید کننده برق، عدم اجرای مصوبات برنامه توسعه در خصوص تعیین نرخ انرژی و نرخ آمادگی، تسهیلات ارزی، عدم اعطای مجوز صادرات برق نیروگاه‌ها، عدم اجرای مؤثر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم اجرای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود.

در این نامه تاکید شده است: عدم وجود نقدینگی کافی در شرکت‌های نیروگاهی موجب شده شرکت‌های مذکور در پرداخت اقساط تسهیلات دریافت شده، هزینه‌های جاری، هزینه‌های مربوط به تعمیرات و نگهداری تجهیزات با مشکل مواجه شوند. بنابراین به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار پیشنهادهایی شامل تشکیل نهاد تنظیم گر بازار برق، تأمین برق مشترکان تجاری و صنعتی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی، عرضه خوراک نیروگاه‌ها در بورس انرژی همراه با ایجاد مشوق برای صادرات برق، تهاتر طلب‌ها و بدهی‌های واحدهای نیروگاهی و امکان تسویه تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با نرخ ارز رسمی در زمان اخذ تسهیلات ارائه می‌شود.