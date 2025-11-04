بنزین سوپر در آستانه نمایش روی تابلوی بورس انرژی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی ایران، در دویست و بیست و چهارمین نشست کمیته عرضه بورس انرژی ایران که سه‌شنبه ۱۳ آبان با هدف نظارت بر فرآیند پذیرش کالا و اوراق بهادار تشکیل شد، بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز واردات از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پذیرش شدند.

در جلسه امروز کمیته عرضه به ریاست محمد نظیفی مدیرعامل بورس انرژی ایران، محمود کریمی معاون توسعه بازار، محمدصادق شاه‌علی مدیر پذیرش و دبیر کمیته عرضه، علی احمدی خبره صنعت در کمیته عرضه و حامد فرخ‌نیا نماینده ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند.

از دیگر مصوبات این جلسه، پذیرش برق ۳ نیروگاه حافظ، پره‌سر و جنوب اصفهان و برق تجدیدپذیر ۲ نیروگاه تابان پویش آفتاب و تولیدی یدکی موتور ایران بود. در بازار فرعی نیز برق شرکت خرده‌فروش بهین انرژی پاک برق‌سا مورد پذیرش قرار گرفت.