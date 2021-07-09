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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۷

سازمان سینمایی اعلام کرد؛

الزام تهیه‌کنندگان به توقف فیلمبرداری پروژه‌ها در شرایط قرمز

الزام تهیه‌کنندگان به توقف فیلمبرداری پروژه‌ها در شرایط قرمز

تهیه‌کنندگان ملزم به توقف فیلمبرداری و تولید آثارشان در شهرهای وضعیت قرمز هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، پیرو اطلاعیه ۲۱ فروردین ماه روابط عمومی سازمان سینمایی مبنی بر نحوه فعالیت پروژه‌ها، بار دیگر تاکید می‌شود: در شهرهایی که از سوی ستاد ملی کرونا قرمز اعلام می‌شوند با توجه به ممنوعیت تجمع، تهیه کنندگان پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند.

کد مطلب 5253869
زهرا منصوری

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