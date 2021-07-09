به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، پیرو اطلاعیه ۲۱ فروردین ماه روابط عمومی سازمان سینمایی مبنی بر نحوه فعالیت پروژهها، بار دیگر تاکید میشود: در شهرهایی که از سوی ستاد ملی کرونا قرمز اعلام میشوند با توجه به ممنوعیت تجمع، تهیه کنندگان پروژههای سینمایی و نمایش خانگی ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند.
سازمان سینمایی اعلام کرد؛
الزام تهیهکنندگان به توقف فیلمبرداری پروژهها در شرایط قرمز
تهیهکنندگان ملزم به توقف فیلمبرداری و تولید آثارشان در شهرهای وضعیت قرمز هستند.
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