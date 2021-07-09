چهلمین دوره آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی امروز ۱۸ تیرماه در ۱۰ قطب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل ۴۶ حوزه امتحانی از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۳ برگزار شد.

تعداد ۱۱ هزار و ۶۹۰ نفر در ۲۷ رشته امتحانی مجاز به شرکت در این آزمون بودند.

آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی طبق آخرین دستورالعمل های منتشر شده توسط معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برگزار شد و همچنین داوطلبانی که طبق فرم خوداظهاری تکمیل شده در دانشگاه مبتلا به ویروس کووید-۱۹ بودند در محیطی جداگانه و دور از سایر داوطلبان آزمون خود را برگزار کردند.

کلید اولیه به همراه دفترچه سوالات آزمون بعد از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس قرار خواهد گرفت.

مهلت ارسال اعتراض به سوالات، بعد از اعلام کلید اولیه، فقط از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، از یکشنبه ۲۰ تیرماه تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۲ تیرماه است.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود آزمون ارتقا دستیاری تخصصی پزشکی در تاریخ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه سالجاری به صورت الکترونیک برگزار شود که با توجه به شرایط کرونایی این تصمیم تغییر کرد و آزمون ۱۸ تیرماه در یک روز به صورت کاغذی برگزار شد.

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی بالینی برای ارتقاء دستیاران در مدت ۴ سال تحصیل، از هر سال تحصیلی به سال بالاتر توسط دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

اما در دو ماه اخیر و پس از قطعی شدن برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ اعتراض دستیاران در دانشگاه‌های علوم پزشکی شدت گرفت و این گروه با تاکید بر این نکته که در دوران شیوع پاندمی کرونا روزهای بسیار سختی را در کنار سایر کادر درمان گذرانده‌اند خواستار لغو آزمون شده‌ بودند.

در عین حال وزارت بهداشت در مقابل اعتراض دستیاران پزشکی تاکید می‌کند که نمی‌توان آزمون ارتقاء دستیاری را لغو کرد و این آزمون باید سر موعد مقرر برگزار شود.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرد: تصمیماتی گرفته شد تا ضمن حفظ کیفیت و رعایت استانداردها، شرایط خاص دوران کرونا نیز مد نظر باشد که از آن جمله می توان به تدابیر زیر اشاره کرد.

۱. سهم نمرات درون بخشی قابل ملاحظه در نظر گرفته شده و شرایط خاصی اتخاذ شده تا امکان کسب حداقل نمره قبولی در امتحانات درون بخشی افزایش یابد.

۲. در طراحی و تصحیح و اعلام نتایج تاکید شده است امور به گونه ای تدبیر شود که درصد قبولی در امتحان قطعاً از درصد قبولی در سال هایی که کرونا وجود نداشته کمتر نباشد.