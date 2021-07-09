تعقیب ناو نظامی آمریکا توسط ارتش روسیه در دریای سیاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مرکز کنترل دفاع ملی روسیه طی بیانیه‌ای از تعقیب ناو آمریکایی «یوما» که به تازگی وارد آب‌های دریای سیاه شده، توسط ارتش روسیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، مرکز کنترل دفاع ملی روسیه با انتشار بیانیه‌ای گفت: نیروها و تجهیزات مستقر در ناوگان (روسیه در) دریای سیاه نظارت تحرکات ناو آمریکایی «یو ای ان اس یوما» که از روز گذشته وارد دریای سیاه شده است را آغاز کرده‌اند.

لازم به ذکر است ناوگان ششم دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه از آغاز حرکت ناو نظامی یوما به سمت دریای سیاه در راستای پیوستن به نیروهای ناتو در این دریا خبر داده بود.

لازم به ذکر است اوکراین، آمریکا، لهستان و لیتوانی قرار است تا اواخر ماه میلادی جاری (جولای) رزمایشی را در بخش غربی اوکراین برگزار کنند.

این دومین بار ظرف یک ماه گذشته است که کی‌یف با شرکای خارجی خود در مانورهای جنگی شرکت می‌کند. مورد قبلی، رزمایش «نسیم دریا» بود که هفته گذشته با مشارکت آمریکا، اوکراین و ۳۰ کشور دیگر در دریای سیاه و بخش جنوبی اوکراین برگزار شد.

اما رزمایشی که در ادامه ماه جولای تحت عنوان «سه شمشیر- ۲۰۲۱» برگزار می‌شود؛ با حضور نیروهای زمینی انجام خواهد شد. در این رزمایش بیش از هزار و ۲۰۰ نظامی و افزون بر ۲۰۰ خودرو رزمی مشارکت خواهند داشت.

رزمایش‌های آمریکا و اوکراین با هدف به چالش کشیدن روسیه انجام می‌شود حال آنکه مسکو پیشتر هم درباره حضور نیروهای بیگانه در مجاورت مرزهای خود هشدار داده بود.

رابطه مسکو- کی‌یف بعد از الحاق کریمه به روسیه دستخوش تنش شده حال آنکه در این میان، غرب جانب اوکراین را می‌گیرد.

اوکراین همچنین خواستار پیوستن به ناتو است تا به این ترتیب، حضور نظامی پیمان آتلانتیک شمالی در مرزهای روسیه بیش از پیش افزایش یابد.