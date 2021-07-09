گرمسار در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

سید نوید دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا به خصوص همجواری با تهران سبب شد تا گرمسار در وضعیت قرمز کرونایی قرار گیرد، بیان کرد: هم اکنون تنها شهرستان با وضعیت قرمز در شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، گرمسار است.

وی با بیان اینکه دامغان و سمنان در وضعیت نارنجی و مهدی شهر و سرخه در وضعیت زرد قرار دارند، افزود: بیم این می‌رود که با توجه به قرمز شدن شرایط در گرمسار و همچنین استان‌های همجوار، دیگر نقاط تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز دچار شرایط قرمز کرونایی شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تاکید کرد: برای مقابله با این شرایط اهتمام ویژه در زمینه استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دوری از تجمعات و… ضروری است و مردم در کنار مسئولان باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش مهر، میامی و شاهرود، دامغان و سمنان در وضعیت نارنجی کرونایی، گرمسار در وضعیت قرمز و دیگر نقاط استان در وضعیت زرد هستند.