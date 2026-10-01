سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: از روز جمعه ۱۰ مهرماه تا یکشنبه ۱۲ مهرماه، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی در بسیاری از مناطق استان به‌ویژه نواحی جنوبی، غربی و شمالی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از روز شنبه تا یکشنبه نیز در مناطق غربی و شمال غربی استان بارش باران پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش میدان دید رانندگان و اختلال در تردد در محورهای برون‌شهری شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست در شرایط نامساعد جوی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با حفظ فاصله طولی مناسب، از سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت خودداری از توقف در حاشیه راه‌ها هنگام وقوع گردوخاک و بارندگی تأکید کرد و گفت: رانندگان خودروهای سبک، وانت‌ها و وسایل نقلیه دارای سطح جانبی زیاد در محورهای بادخیز باید توجه ویژه‌ای به کنترل وسیله نقلیه داشته باشند.

میرزایی خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از سلامت تجهیزات ایمنی خودرو، برف‌پاک‌کن‌ها و چراغ‌ها اطمینان حاصل کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان را از مراجع رسمی دریافت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای جوی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و تأمین ایمنی رانندگان و سایر کاربران جاده داشته باشد.