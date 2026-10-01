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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

پلیس راه اصفهان درباره تشدید ناپایداری جوی و خطر در جاده‌ها هشدار داد

پلیس راه اصفهان درباره تشدید ناپایداری جوی و خطر در جاده‌ها هشدار داد

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان نسبت به وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و بارش باران در برخی محورهای استان طی روزهای آینده هشدار داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: از روز جمعه ۱۰ مهرماه تا یکشنبه ۱۲ مهرماه، وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی در بسیاری از مناطق استان به‌ویژه نواحی جنوبی، غربی و شمالی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: از روز شنبه تا یکشنبه نیز در مناطق غربی و شمال غربی استان بارش باران پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش میدان دید رانندگان و اختلال در تردد در محورهای برون‌شهری شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از رانندگان خواست در شرایط نامساعد جوی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و با حفظ فاصله طولی مناسب، از سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

وی همچنین بر ضرورت خودداری از توقف در حاشیه راه‌ها هنگام وقوع گردوخاک و بارندگی تأکید کرد و گفت: رانندگان خودروهای سبک، وانت‌ها و وسایل نقلیه دارای سطح جانبی زیاد در محورهای بادخیز باید توجه ویژه‌ای به کنترل وسیله نقلیه داشته باشند.

میرزایی خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از سلامت تجهیزات ایمنی خودرو، برف‌پاک‌کن‌ها و چراغ‌ها اطمینان حاصل کنند و پیش از حرکت، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان را از مراجع رسمی دریافت کنند.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای جوی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و تأمین ایمنی رانندگان و سایر کاربران جاده داشته باشد.

کد مطلب 6964749

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