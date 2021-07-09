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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۰۸

امام جمعه جزیره خارگ؛

موکب پذیرایی از زائرین حرم حضرت زینب(س) از جزیره خارگ اعزام شد

موکب پذیرایی از زائرین حرم حضرت زینب(س) از جزیره خارگ اعزام شد

بوشهر- امام جمعه جزیره خارگ گفت: موکب پذیرایی از زائرین حرم مطهر عقیله بنی هاشم حضرت زینب الکبری (س) همچنین مدافعین حرم، عازم سوریه شد.

حجت الاسلام موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موکب عزیز زهرا (س) حسین (ع) به منظور برپایی موکب جهت پذیرایی از زائرین حرم مطهر عقیله بنی هاشم حضرت زینب الکبری (س) همچنین مدافعین حرم عازم سوریه شد.

وی افزود: در این سفر ۱۰ نفر از خادمین موکب عزیز زهرا (س) حسین (ع) و موکب فردوس شهرستان بوشهر ما را همراهی می‌کنند.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: جزیره خارگ به عنوان اولین موکب اعلام آمادگی و زمینه سازی این حضور را فراهم ساخت که جز الطاف ائمه اطهار محسوب می‌شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات جزیره خارگ نیز اظهار داشت: با توجه به فراخوان ستاد بازسازی عتبات کشور و هماهنگی‌های صورت گرفته خوشبختانه این سفر معنوی با حضور امام جمعه محترم و خادمین موکب عزیز زهرا (س) حسین (ع) محیا شد.

محمدرضا دشتی زاده خاطر نشان کرد: امید است برکات این سفر معنوی و خدمت به عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) برای خادمین و جزیره خارگ بیش از پیش نمایان شود.

کد مطلب 5253928

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