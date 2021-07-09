ضرورت توجه و فرهنگ سازی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر امروز جمعه در جلسه شورای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک موضوع اجتماعی و نوعی تعهد و احساس مسئولیت در قبال جامعه است و همه مردم باید برای احیای این فریضه در جامعه بکوشند.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یکی از قواعد مهم اسلام است و همه نسبت به یکدیگر در این زمینه مسئول هستیم.

وی همچنین با بیان اینکه نباید در مورد امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت بود؛ افزود: این فریضه مهم باید برای جلوگیری از منکر و اصلاح جامعه اجرایی شود.

حجت الاسلام باقری بنابی خاطرنشان کرد: اگر در جامعه‌ای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به صورت کامل اجرا نشود، در حکم اعلان جنگ با خداست که نتیجه آن تباهی جامعه و غضب الهی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب در ادامه با تأکید بر ضرورت تشکیل و اجرای مصوبات این ستاد افزود: ضروری است مسئولین ادارات شخصاً در این جلسات حضور یابند.

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: البته در کنار آن مخالف حضور معاونین نیز نیستیم ولی ضروری است خود مسئولین حضور یابند.

انتقاد از عدم حضور برخی مسئولین در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر

فرمانده سپاه ناحیه بناب نیز در این جلسه گفت: توجه مسئولین به برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان ضرورتی انکارناپذیر بوده و در این راستا برگزاری پاتوق‌های فرهنگی در ایام دهه امامت و ولایت در بناب گامی در این جهت است.

بر اساس این گزارش، سرهنگ یحیی حیدری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات امام جمعه بناب در راستای فضاسازی اماکن مذهبی و توجه ویژه به موضوعات دینی شهرستان اظهار کرد: با توجه به وضعیت جامعه می‌بایست برنامه‌های فرهنگی بیشتری در سطح شهر و روستاهای شهرستان برگزار شود که انتظار داریم مسئولان شهرستان، بخشدار مرکزی و دهیاران اهتمام بیشتری به این موضوع داشته باشند.

وی همچنین با انتقاد از عدم فضاسازی مناسب شهرستان در ایام انتخابات تصریح کرد: متأسفانه در بحث فضاسازی در شهر در ایام انتخابات اقدامات خوبی صورت نگرفت. علیرغم اینکه در شورای اداری شهرستان به این موضوع تأکید شده بود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب گفت: در ایام و مناسبت‌های مختلف برای برگزاری مراسمات فضای مناسبی برای بانوان وجود ندارد و این به عنوان مطالبه جدی است که امیدواریم مسئولین شهرستان برای احداث چنین مکان آبرومندی قدم بردارند.

حیدری در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از عدم حضور برخی مسئولین در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان افزود: مسئولین بایستی به این جلسه بااهمیت ارزش قائل شده و شخصاً حضور یابند.

وی برپایی نمایشگاه و یا غرفه‌های عرضه البسه‌های مناسب برای بانوان محجبه را خواستار شد و بیان کرد: متأسفانه در سطح شهر بناب لباس‌هایی برای بانوان باحجاب پیدا نمی‌شود و خانواده‌ها مجبورند برای تهیه آن به سایر شهرها عزیمت کنند.

ضرورت تکریم ارباب رجوع در ادارات

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بناب نیز در این جلسه گفت: اگر مردم وجدان کاری تکریم ارباب رجوع را در ادارات لمس کنند، بزرگ‌ترین معروف در جامعه تحقق یافته است.

حمید بالغ با بیان اینکه همه اقشار جامعه باید نسبت به انجام این فریضه احساس مسئولیت کنند؛ افزود: باید از ظرفیت امر به معروف و نهی از منکر برای کاهش مشکلات اجتماعی نظیر طلاق و جرایم خرد که به دلیل شرایط اقتصادی افزایش یافته است، استفاده شود و احساس مسئولیت عاملی برای جلوگیری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار بناب در ادامه تصریح کرد: یکی از راه‌های مناسب برای پیاده شدن و عملیاتی شدن تکریم ارباب رجوع در ادارات برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای کارکنان ادارات است.

شبهه افکنی رسانه‌های معاند در خصوص اجرای فریضه امر به معروف در جامعه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب نیز در این جلسه گفت: رسانه‌های بیگانه از طریق فضای مجازی به شدت علیه مسائل دینی و موضوع امر به معروف در جامعه شبهه افکنی می‌کنند که بایستی به اینگونه مطالب پاسخ داده شود.

حبیب صدقی با تأکید بر نظارت بیشتر بر مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: در برخی رسانه‌های خارجی و فضای مجازی به شدت با روش‌هایی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته می‌شود که اگر کسی اطلاعات و سواد کافی نداشته باشد، به انحراف کشیده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا انتظار داریم افراد متدین و علمای برجسته شهرستان به این موضوعات پرداخته و از طریق رسانه‌های داخلی آن را انتشار دهند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با اشاره به ضرورت توجه به برخی نوشته‌های غیرفرهنگی بر روی لباس‌های بانوان خاطرنشان کرد: متأسفانه بر روی برخی از لباس‌ها با زبان لاتین کلمات و جملاتی نوشته می‌شود که معنای خوبی ندارند که انتظار می‌رود متولیان امر و دستگاه‌های امنیتی عقبه این اقدامات را ریشه یابی کنند.

صدقی در ادامه خواستار عملیاتی شدن مصوبات جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شد.