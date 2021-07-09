دولتمردان موانع ازدواج جوانان را برطرف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا محی الدینی در خطبه های این هفته نمازجمعه ضمن تبریک فرا رسیدن روز ازدواج اظهار کرد: در آیات و روایات، مسئله ازدواج و تشکیل خانواده مورد تأکید بوده زیرا این مسئله ریشه بسیاری از اتفاقات خوب و بد در جامعه است.

وی افزود: از اتفاقات بد در ازدواج‌ها که ناشی از انتخابات نادرست است، طلاق های محضری و عاطفی که تعداد آنها رو به افزایش است.

محی الدینی ادامه داد: به فرموده پیامبر (ص) طلاق مغبوض ترین حلال است و آخرین راه حل مشکل زوجین است.

وی، رفع موانع ازدواج را مهم دانست و بیان کرد: مهمترین مانع ازدواج جوانان مسکن، اشتغال و در برخی موارد خانواده‌ها هستند که باید دست از سختگیری های بی مورد بردارند.

امام جمعه مهریز با اشاره به اینکه در گذشته دغدغه جوانان خرید مسکن بود ولی اکنون نگرانی آنها داشتن یک سرپناه حتی با پرداخت اجاره های گزاف است، عنوان کرد: این گرانی زمین و مسکن کار دلان و واسطه گران زمین است که باید دست آنها از این زمین خواری ها کوتاه شود.

محی الدینی، نقش خانواده ها را در ازدواج جوانان مؤثر دانست و افزود: در پی شیوع کرونا هزینه های ازدواج‌ها کمتر شده و خانواده ها می توانند با مهریه های متعارف و آسان گیری، ازدواج را آسانتر کنند.

وی یادآور شد: در امر ازدواج باید توجه خانواده به تدین و ایمان طرف مقابل باشد و با توکل به خداوند عمل کنند.

محی الدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز عفاف و حجاب گفت: این مقوله حاصل بروز و صدور دو فضیلت حیا و عفت است.

وی ادامه داد: اگر غیرت مردانمان در جامعه کنار رفت، حاصلش بد حجابی و بی حجابی می شود و اولین کسی که باید به ناموسش امر به معروف و نهی از منکر کند، همسر آن فرد است.

رئیس شورای فرهنگی عمومی مهریز با اشاره به اینکه در ایام شیوع بیماری کرونا دورکاری در ادارات انجام می می شود به اداره اصناف تذکر ویژه ای داد و گفت: کار مردم در هر صورت باید به درستی انجام شود، خدای ناکرده مردم رنج نبرند و این یک نوع آسیب برای شهرستان است.

محی الدینی در خصوص کاسب کارها و مغازه دارن افزود: بازاریان باید در ساعت ۸ و ۳۰ شب مغازه های خود را تعطیل کنند و این ضربه محکمی به نان آور خانواده وارد می کند در صورتی که کارمند اداره با وجود دورکاری، حقوق کامل خود را دریافت می کند بنابراین لازم است دولتمردان نیز در این خصوص تدابیر خوبی باندیشند.