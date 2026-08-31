به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه دوشنبه در دیدار با فرمانده سپاه استان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و اعضای شورای معاونین سپاه استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای اخیر و با اشاره به شهادت جمعی از مقامات و فرماندهان ارشد کشور در جنگ‌های اخیر، اظهار داشت: برخلاف برخی جوسازی‌ها که تصور می‌شد در صورت وقوع جنگ، مسئولان مردم را تنها می‌گذارند، در جنگ اخیر شاهد بودیم که مسئولان ارشد کشور در کنار فرماندهان نظامی ایستادند و بیش از ۵۰ نفر از سران و مقامات ارشد به شهادت رسیدند.

فرماندهان نیروهای مسلح در جنگ اخیر غیرتمندانه از کشور دفاع کردند

وی با بیان اینکه فرماندهان نیروهای مسلح در جنگ اخیر غیرتمندانه از کشور دفاع کردند، عنوان کرد: سردار سلامی، سردار پاکپور، سردار حاجی‌زاده و همه فرماندهان و نیروهای سپاه، ارتش و سایر نیروهای مسلح با شجاعت در میدان حضور داشتند.

استاندار لرستان، ادامه داد: در این شرایط ویژه، رسالت ما نیز رسالت سربازی است و باید در کنار مردم و نیروهای مسلح برای حفظ کشور و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی تلاش کنیم.

شاهرخی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در تقویت توان دفاعی کشور، تصریح کرد: مردم باید بدانند که اگر امروز کشور از توانمندی‌های موشکی، پهپادی و دفاعی برخوردار است، حاصل سال‌ها تلاش، برنامه‌ریزی و افزایش توان نظامی کشور است.

وی گفت: اگر سپاه از روزهای نخست به دنبال افزایش توان موشکی، پهپادی و دفاعی کشور نبود، امروز در برابر چنین تهاجم سنگینی نمی‌توانستیم این‌گونه قدرتمند، ایستادگی کنیم.

پروژه‌های عمرانی استان در این شرایط متوقف نشدند

استاندار لرستان با بیان اینکه قدرت سپاه تنها به تجهیزات و امکانات آن محدود نمی‌شود، افزود: پشتوانه اصلی این مجموعه، مبانی اعتقادی و روحیه‌ای است که موجب شده فرماندهان رشید آن یکی پس از دیگری در صف مقدم به شهادت برسند و بلافاصله فرمانده دیگری مسئولیت را برعهده بگیرد.

استاندار لرستان با اشاره به نقش استان در پشتیبانی از نیروهای مسلح در شرایط جنگی، اظهار کرد: در زمان جنگ، علاوه بر پشتیبانی از نیروهای مسلح، وظیفه داشتیم بازار را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم مشکلات و کمبودهای ناشی از شرایط جنگی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد.

شاهرخی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی استان نیز در این شرایط متوقف نشدند، گفت: در همین مدت اجرای پروژه‌های مختلف با جدیت ادامه پیدا کرد و قرارگاه خاتم‌الانبیا در ۱۲ جبهه در استان مشغول فعالیت است.

اجرای ۴ هزار میلیارد پروژه شهری در خرم‌آباد و بروجرد

وی افزود: پروژه راه‌آهن در حال اجرا است و برای پروژه‌های شهری خرم‌آباد نیز دو هزار میلیارد تومان خط اعتباری با قرارگاه خاتم‌الانبیا تفاهم شده است. در بروجرد نیز برای اجرای پروژه‌های شهری دو هزار میلیارد تومان تفاهم صورت‌گرفته است.

استاندار لرستان، ادامه داد: کمربندی شرقی خرم‌آباد نیز در حال پیشرفت است و مسیر آن تا محدوده سایت جدید سپاه ادامه پیدا می‌کند تا یکی از ورودی‌های مهم شهر را شکل دهد.

شاهرخی با اشاره به اولویت توسعه گلخانه‌ها در برنامه راهبردی استان، گفت: احداث گلخانه‌ها را در سراسر استان در اولویت قرار داده‌ایم و سپاه و بسیج سازندگی نیز در این زمینه همکاری بسیار خوبی دارند.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای توسعه لرستان

وی افزود: در یکی از این طرح‌ها حدود ۱۸ هکتار زمین اختصاص‌یافته که بیش از ۱۲ هکتار آن برای احداث گلخانه مفید خواهد بود. این پروژه‌ها می‌توانند در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و خلق ثروت نقش مهمی داشته باشند.

استاندار لرستان، گفت: همه ما مسئولان دوره‌ای می‌آییم و می‌رویم، اما مردم و آثار اقدامات ما باقی می‌مانند؛ بنابراین باید به سرمایه‌گذاری‌هایی که با آورده بخش خصوصی انجام می‌شود کمک کنیم تا این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال تبدیل شوند.

شاهرخی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای توسعه استان اظهار کرد: در دوران مسئولیت خود به‌عنوان نماینده دولت، وجود سردار باقری و مجموعه سپاه و همچنین همراهی اعضای شورای تأمین و ائمه جمعه استان را از ظرفیت‌های ارزشمند لرستان می‌دانم.