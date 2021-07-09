به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علیرضا محمدی کرجی‌ران مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره عملکرد سه ماهه بندر نفتی خلیج فارس در حوزه صادرات و واردات، اظهار داشت: در بخش بنزین یک میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۴۷ تن و در حوزه بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتی) ۱۲۵ هزار و ۸۳۹ تن عملکرد ثبت شده است.

وی تعداد کل شناورهای پهلو داده شده در این بندر نفتی را طی سه ماهه سال جاری ۳۴۷ فروند اعلام کرد و گفت: از این میزان ۳۳ فروند شناور در حوزه بانکرینگ، ۳۴ فروند شناور در حوزه حمل بنزین و مابقی دیگر شناورهای حمل فرآورده‌های نفتی بوده است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، کل فعالیت صورت گرفته در زمان یاد شده را ۸ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۱۸ تن اعلام کرد و افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸ درصدی را شاهد هستیم.

شایان ذکر است، بندر نفتی خلیج فارس به عنوان زون نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ۱۲ پست اسکله مهمترین و بزرگترین بندر نفتی زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی بشمار می‌آید.