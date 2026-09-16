ابلاغ برنامه آموزشی ترویجی ویژه نخلداران بوشهر با محور اصلاح الگوی کشت

شهریار مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسته آموزشی و ترویجی ویژه نخلداران استان بوشهر ابلاغ شده و لازم است مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها اجرای دقیق و هدفمند این برنامه را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: افزایش دانش و مهارت فنی نخلداران، بهخصوص در زمینه مقابله با آفت چوبخوار نخیلات، در کنار اصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی مصرف، از رویکردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی در استان است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: اجرای این برنامهها برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، حفظ امنیت غذایی، صیانت از منابع پایه تولید و حرکت در مسیر خودکفایی محصولات اساسی ضروری است و خرما به دلیل برخورداری استان بوشهر از ظرفیت گسترده نخیلات، جایگاه ویژهای در این برنامه دارد.
مرشدی اظهار کرد: تمرکز بر آموزش و ارتقای مهارت نخلداران میتواند زمینهساز تحول در بخش کشاورزی استان باشد و به تولید محصولات سالم و کافی کمک کند.
وی تصریح کرد: اصلاح الگوی کشت و مصرف تنها به نفع مصرفکنندگان نیست، بلکه در بلندمدت میتواند برای تولیدکنندگان نیز مزایای اقتصادی داشته باشد؛ چرا که مدیریت صحیح منابع تولید، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، زمینه سودآوری بیشتر فعالان بخش کشاورزی را فراهم میکند.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت آموزش در اجرای برنامههای کشاورزی گفت: آموزش کشاورزان و نخلداران و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان، دو محور اساسی برای اجرای موفق الگوهای جدید در بخش کشاورزی هستند.
مرشدی خاطرنشان کرد: با تقویت همکاری میان بخش کشاورزی و جامعه و افزایش مشارکت نخلداران در برنامههای آموزشی و ترویجی، میتوان گامهای مؤثرتری برای ارتقای بهرهوری، حفاظت از منابع و تأمین پایدار امنیت غذایی برداشت.
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