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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۴۵

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

افتتاح بزرگ ترین تونل غرب آسیا در دولت دوازدهم

افتتاح بزرگ ترین تونل غرب آسیا در دولت دوازدهم

وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از منطقه دو آزادراه تهران-شمال از افتتاح باند رفت تونل البرز در روزهای پایانی دولت دوازدهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی امروز ١٨ تیر در حاشیه بازید از مراحل نهایی تکمیل تونل البرز در منطقه ٢ آزادراه تهران-شمال، گفت: برای آزادراه تهران-شمال در منطقه ٢، ٢٢ کیلومتر طول، ٥٩ تونل و ٢٩ پل، پیش بینی شده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تونل البرز در قطعه ٢ آزادراه تهران-شمال، واقع شده و در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد، افزود: طول تونل البرز ۶.۵ کیلومتر است.

عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: زمان افتتاح منطقه یک آزادراه تهران-شمال از رئیس جمهور درخواست کردیم تا دستور مساعدت برای باند رفت منطقه ٢ را صادر کنند که اینکار انجام شد. هم اکنون با تلاش بنیاد مستضعفان، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بخش مهندسی در احداث تونل برای آزادراه تهران- شمال در حال تکمیل است.

اسلامی خاطرنشان کرد: در طی دو سال فعالیت، در منطقه ٢ آزادراه تهران-شمال دو تا سه هزارنفر شبانه روزی مشغول به فعالیت بودند، با یاری خداوند در روزهای باقیمانده دولت دوازدهم تونل البرز در باند رفت در مجموع به طول ٩ کیلومتر افتتاح می‌شود و احداث باند برگشت آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با توجه ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه به تکیل پروژه‌های عمرانی و با تجهیز منابع باند رفت قطعه دوم آزادراه تهران-شمال تا پایان ١٤٠٠ به بهره برداری برسد و باند برگشت نیز در سال آینده آغاز شود.

کد مطلب 5254006

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    نظرات

    • علی IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
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      طرح های راه سازی از جمله احداث آزادراه‌ها، تونل ها و پل ها برای کاهش زمان سفر و صرفه جویی در مصرف سوخت برای مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل تحریم و تهدیدهای خارجی بسیار اهمیت دارند زیرا با صرفه جویی در مصرف سوخت میتوانیم سوخت بیشتری را با قیمت جهانی صادر کنیم و ارز آوری بیشتری داشته باشیم

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