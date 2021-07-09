تبیین۳سناریو برای آینده افغانستان/وزارتخارجه بایدفعالتر عمل میکرد

سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بینالمللی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین تحولات افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای همان تشکیل، موضوع صلح در منطقه را به عنوان یکی از دستورالعملهای حقیقی خودش قرار داده است. در رابطه با این مسائل نیز تلاش میکند در منطقه یک صلح عادلانه برقرار باشد.
وی تصریح کرد: در همین راستا، بسیاری از منازعات نظامی که ممکن بود در منطقه به وجود بیاید، توسط مدیریت و میانجیگری جمهوری اسلامی ایران به تأخیر افتاد و یا بهطور کلی حل و فصل شد.
کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: یکی از نمونههای بارز این مسئله در منطقه ژئوپلیتیک غرب آسیا، موضوع افغانستان است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار اعلام کرده است، برای کمک به صلح، آرامش و امنیت همه مردم افغانستان و برای توسعه اقتصادی این کشور آمادگی کامل را دارد.
صدرالحسینی گفت: اما متأسفانه این مسئله مشاهده میشود که آمریکاییها با یک تجاوز ناجوانمردانه نظامی، در طول بیست سال گذشته، اجازه حضور هیچ کشوری را که به دنبال توسعه و امنیت افغانستان باشد را ندادند.
کارشناس مسائل بینالملل تاکید کرد: تاکنون اتفاقی رخ نداده و جای نگرانی زیادی نیست، اما مشخص نیست که حاکمیت سرزمین افغانستان بر عهده چه گروه، جریان و یا چه دولتی باشد.
صدرالحسینی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرده است که آماده برگزاری جلسات فیمابین گروهها و جریانهای افغانستانی است.
وی تصریح کرد: در همین راستا نیز هیئتی از دولت و جریانهای مؤثر در افغانستان در تهران حضور یافتند که نقش محوری جمهوری اسلامی در این موضوع را کاملاً مشهود میسازد.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: لازم به یادآوری است که از سالهای گذشته، هم دولت افغانستان و هم جریانهای مؤثر و تأثیرگذار در اتمسفر سیاسی و اجتماعی افغانستان، به ویژه طالبان، از حسننیت جمهوری اسلامی کاملاً مطلع شده بودند.
صدرالحسینی ادامه داد: به دلیل همین حسننیت اثبات شده است که برای همه ملت، دولت و گروههای افغانستانی محرز است که اولین جلسه دولت و جریانهای مؤثر در افغانستان در تهران برگزار شد.
وی اظهار داشت: یکی از نکات مهمی که در حال حاضر برای همه تحلیلگران و مسئولین ذیربط در حوزه امنیت ملی مطرح است، آینده نزدیک افغانستان است.
کارشناس مسائل بینالملل تاکید کرد: یعنی در طول ۳ تا ۶ ماه آینده، چه دولت و جریانی و یا چه جریانهایی در افغانستان حاکم خواهد شد.
صدرالحسینی گفت: یک احتمال این است که دولت افغانستان بتواند شرایط را ساماندهی، امنیت و عدالت را برقرار کند و مستقر بماند.
وی افزود: احتمال دوم این است که اگر طالبان بتواند حکومت را در دست گیرد و همه جریانهای ریشهدار قومی و مذهبی در افغانستان با توجه به میزان وزنی که دارند، در قدرت آینده شریک کند.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: فرض سوم این است که جریانهای سرکش و آشوبطلب مستقر شوند، که قطعاً این اول از همه بر روی امنیت مردم افغانستان و توسعه عمومی این کشور و همچنین احتمالاً بر روی همسایگان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
صدرالحسینی تاکید کرد: البته جمهوری اسلامی به خوبی امنیت ملی خودش را میشناسد و میتواند منافع ملی خود را به خوبی تأمین کند، لذا ثابت شده است که در برابر هیچ کشور و جریانی در موضوع امنیت ملی عقب نشینی نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: بنابراین این نکته مهمی است که ما نگرانی نسبت به مسائل داخلی کشور نداریم، اما قطعاً امنیت، صلح، ثبات و توسعه افغانستان برای ما بسیار با اهمیت است.
کارشناس مسائل بینالملل اظهار داشت: اشغالگری آمریکاییها در افغانستان، طی ۲۰ سال گذشته که بدون مجوز سازمانها و نهادهای بینالمللی بوده است، یک دخالت آشکار نظامی در امور یک کشور مستقل است.
صدر الحسینی گفت: بعد از خروج غیرمسئولانهی آمریکا از افغانستان، هیچ امکانات امنیتی برای تأمین امنیت و ایجاد صلح و ثبات در این کشور از جانب آمریکا به دولت قانونی افغانستان تعلق نگرفته و سپرده نشده است.
وی تصریح کرد: همچنین آمریکاییها با این شکل خروج غیرمسئولانه و توزیع اسلحه در بین جریان های ناشناخته و همچنین القاعده و داعش در افغانستان به دنبال ایجاد ناامنی آشوب و سوء استفاده شرایط افغانستان هستند.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: یعنی آمریکاییها کاملا از امکان این مسئله که در افغانستان هرج و مرج و آشوب بوجود بیاید مطلع بودند ولی در همین رابطه هیچ تمهیدی را از طریق دولت مرکزی و قانونی افغانستان در نظر نگرفتند.
صدر الحسینی اظهار داشت: بنابراین آمریکاییها در افزایش تولید و توزیع مواد مخدر، افزایش ناامنی، عدم توسعه و جریانهای آشوب طلب به افغانستان مقصر اصلی شمرده می شوند.
وی با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی در مسئله افغانستان باید فعالانه حرکت کند،افزود: با توجه به همسایگی و ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، دستگاه دیپلماسی کشور باید از ماههای گذشته به اتفاقاتی که در افغانستان در حال وقوع بود، از طریق نهادهای بینالمللی و کشورهای موثر مانند چین و روسیه فعالیت خودش را افزایش می داد و در رابطه با اتفاقات احتمالی افغانستان فعالانه حرکت میکرد.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: البته دیدارهای گروه های موثر در افغانستان و نمایندگان دولت افغانستان با وزیر امور خارجه و فعالیت هایی که شروع شده است انشاءالله چشمانداز روشنی را به ما نشان خواهد داد. اما در این رابطه باید فعالانه حرکت کرد.
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