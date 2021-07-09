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۱۸ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۴۸

سازمان ملل:

شهرک سازی های رژیم صهیونیستی معادل جنایات جنگی است

شهرک سازی های رژیم صهیونیستی معادل جنایات جنگی است

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین شهرک سازی های رژیم صهیونیستی را معادل جنایات جنگی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احداث شهرک‌های صهیونیست نشین را در سطح جنایات جنگی دانست.

بر اساس این گزارش، «مایکل لینک» گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین به شورای حقوق بشر اعلام کرده است که شهرک سازی های رژیم صهیونیستی معادل جنایات جنگی است.

وی همچنین از کشورها خواسته است که برای اسرائیل روشن سازند که اشغالگری غیرقانونی آن بدون هزینه نخواهد بود.

این اظهارات لینک در جلسه شورای حقوق بشر در ژنو مطرح شده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی به دلیل عدم به رسمیت شناختن فعالیت گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در این جلسه حضور نداشت.

لینک گفت: من به این نتیجه رسیدم که شهرک‌های اسرائیلی در سطح جنایت جنگی است.

وی افزود: به شما می گویم که این نتیجه گیری جامعه بین الملل را ملزم می‌سازد تا به اسرائیل توضیح دهد که اشغالگری غیرقانونی آن و به چالش کشیدن قوانین بین المللی نمی‌تواند بدون هزینه باشد.

کد مطلب 5254109

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