«بوتاکس» در بخش مسابقه جشنواره بورگاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم «بوتاکس» به کارگردانی کاوه مظاهری، در ششمین حضور بین المللی خود در بخش مسابقه فیلم های بلند جشنواره فیلم «بورگاس» در بلغارستان، به نمایش در خواهد آمد.

جشنواره «بورگاس» که به انتخاب های سخت گیرانه در فیلم های بخش مسابقه مشهور است، فقط هفت فیلم در این بخش انتخاب کرده است که همگی پیش از این در جشنواره هایی مانند ونیز، روتردام، برلین، تورنتو، تورین، گیخون، هات داکس و ملبورن نمایش داده شده اند.

«بوتاکس» پیش از این برنده جایزه بهترین فیلم اول از جشنواره جهانی فیلم فجر و جوایز بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه (به نویسندگی مشترک کاوه مظاهری و سپینود ناجیان) از جشنواره تورین ایتالیا شده است.

داستان «بوتاکس» که فضایی بین واقعیت و رویا دارد، درباره ۲ خواهر است که به دروغ به همه می‌گویند برادرشان قاچاقی به آلمان رفته است. اما این دروغ در ذهن خواهر بزرگتر (با بازی سوسن پرور) کم کم به واقعیت تبدیل می‌شود، تا حدی که شبانه‌روز را در انتظار برگشتن برادرش از آلمان، سپری می‌کند.

سوسن پرور، مهدخت مولایی، سروش سعیدی، مرتضی خانجانی و محسن کیانی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

دیگر عوامل «بوتاکس» عبارتند از تهیه کنندگان: کاوه مظاهری و سروش سعیدی، سرمایه گذاران: محسن کیانی، ساسان سعیدی، گروه همراهان اندیشه ققنوس، مجری طرح: مهدی برجیان، مدیر فیلمبرداری: حامد حسینی سنگری، تدوینگر: پویان شعله ور، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: غزل معصومی، صداگذار: حسین قورچیان، آهنگساز: میلاد موحدی، صدابردار: هادی معنوی پور، طراح گریم: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: عادله چراغی، مدیر تولید: امیر مهدی صادقی، عکاس: سیما محمدی، منشی صحنه: منا علامه امیری، طراح جلوه های ویژه بصری: محمد برادران، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده (لابراتوآر ایران نوین)

سایر بازیگران: مریم نجفی، مهناز افتاده نیا، ملینا پورکاظمی، مهدی پورخانعلی، هانیه مفلح، الهه فرازمند، سارا رستم، فتح الله غفاری، مه لقا مرتاضی، آرین واعظی آشتیانی، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، طراح و سرپرست بدلکاری: کیوان رضایی، مدیر تدارکات: علی شیخی، دستیار دوم کارگردان: نوید کریم پور، دستیاران کارگردان: توحید آیت، نعیم نظیفی، سجاد میرسعید، دستیار اول فیلمبردار: بهروز سیفی، گروه فیلمبرداری: مجتبی پرگر، محمد زهی، رضا رسولی، مسؤل دوربین: هادی موحدی اصل، دستیار اول صحنه: فرید طاهری فرد، مدیر صحنه: مهرداد رنجی، دستیاران صحنه: قاسم زارعی، عبدالله قره باغی، دستیار لباس: سمیرا استیری، مجریان گریم: مریم حسنی، میلاد بهدادفر، دستیاران صدا: رسا محمدی، محمدرضا بیرنگ، دستیار تدوین: یاسمن مرادی، امور مالی: بیژن سعیدی، ساخت دکور: محمد سلطانی، دستیاران جلوه های ویژه میدانی: امیر آقابیگ، ایمان عباسی، مدل سازی سه بعدی و انیمیت: امیر صفت کیا، کامپوزیت: حسین کرمیان، دستیاران تولید: آرش محمدیان، محمود پورخانعلی، ترجمه انگلیسی و زیرنویس: حسن شرف الدین، رضا تاری وردی، طراحان پوستر: علی باقری، غزاله آورزمانی.