بیمارستان۳۲۰تختخوابی زاهدان با کادر درمان ارتش آماده پذیرش بیمار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علیرضاشهرکی با بیان اینکه وضعیت سیستان و بلوچستان همچنان قرمز و بحرانی است، اظهار داشت: همچنین بیمارستان ۲۷ تختخوابی بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) امروز در محل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) زاهدان فعال می‌شود که قرار است بیماران سرپایی و اکسیژن درمانی را پذیرش کند.

وی با بیان اینکه موکبی برای ارائه خدمت به همراهان بیماران در فضای بیرونی بیمارستان علی بن ابیطالب فراهم می‌شود. افزود: معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با ویروس کرونا با هدف بررسی آخرین وضعیت کرونا و بازدید از مراکز درمانی سیستان و بلوچستان به زاهدان سفر کرده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: نشست ستاد ملی و استانی کرونا با حضور معاون وزیر کشور برگزار و تصمیمات جدید در مورد مقابله با ویروس کرونا در صورت ضرورت گرفته شود.

وی با بیان اینکه تمامی پروتکل‌های ابلاغ شده در شهرهای قرمز مانند محدودیت تردد، خروج و ورود به این شهرها و محدودیت فعالیت مشاغل وجود دارد خاطرنشان کرد: در شهرهای وضعیت قرمز مشاغل گروه ۲، سه و چهار و در شهرها نارنجی مشاغل گروه سه و چهار تعطیل است.

شهرکی ادامه: توصیه به همگان این است که رعایت پروتکل‌های بهداشتی را داشته باشند در غیر این صورت با هماهنگی دستگاه قضائی و نظارتی اقدام به پلمب واحدهای نظارتی هم خواهد شد.

وی تصریح کرد: عادی‌انگاری و سهل‌انگاری در رعایت اصول بهداشتی و عدم رعایت پروتکل‌ها از سوی مردم علت اصلی شیوع گسترده ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان است.