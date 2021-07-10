دانشگاه فرهنگیان بوشهر با کمبود هیئت علمی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر مولایی صبح شنبه در نشست با مسئولان دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه اظهار داشت: مسئولیتی را شورای عالی انقلاب فرهنگی به دانشگاه فرهنگیان کشور محول کرده است و آن تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش است که این وظیفه در استان بوشهر به عهده ماست.

وی افزود: هم اکنون در استان ۱۶ هزار معلم داریم که از این تعداد سالانه بین ۷۰۰ تا هزار نفر آنها بازنشسته می‌شوند و ما باید سالانه حدود ۷۰۰ نفر به آموزش و پرورش استان تزریق کنیم که این هدف نخست ماست.

مولایی با اشاره به هدف دوم این دانشگاه اضافه کرد: هدف دوم ما این است که این ۱۶ هزار معلم را با توجه به تغییراتی که در شیوه‌های آموزش، ارزیابی و روانشناسی یادگیری و آموزش اتفاق می‌افتد، را به روز کنیم که متأسفانه آنقدر درگیر هدف نخست هستیم که از نیل به هدف دوم بازمانده‌ایم.

حمایتی نمی‌بینیم

وی با بیان اینکه ادعا داریم که معلمینی در تراز جمهوری اسلامی می‌بایست تربیت کنیم، متذکر شد: برای تربیت چنین معلمینی ما نیاز به تحولی همه جانبه داریم که متأسفانه این هنوز اتفاق نیفتاده است.

مولایی بیان کرد: کل دانشگاه فرهنگیان کشور نیاز به توجه ویژه دارد که خدا را شکر این اتفاق افتاده و در هفته معلم سال ۹۷ با حضور مقام معظم رهبری در پردیس نسیبه تهران سنگ بنای محکمی گذاشته شده است و رهبری در آنجا توجه و اهتمام جدی به دانشگاه داشته و فرمودند که همه دستگاه‌ها باید به دانشگاه فرهنگیان کمک کنند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان بوشهر گفت: اهمیت دانشگاه استراتژیک فرهنگیان بسیار بالاست و ما باید در مرحله عمل نیز شاهد حمایت همه جانبه دستگاه‌ها از آن باشیم که متأسفانه در حال حاضر چنین حمایتی نمی‌بینیم.

مولایی تصریح کرد: توقع و اهتمام شما و مجموعه نهاد رهبری در دانشگاه‌ها را در زمینه بحثی که برای برچیده شدن نظام دانشگاهی فرهنگیان مطرح شده را نیاز داریم؛ چرا که این مورد موجب پاشیدن بذر ناامیدی در دانشگاه فرهنگیان می‌شود.

یک هیئت علمی برای دانشجویان ابتدایی نداریم

وی با اشاره به تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: مسئله دومی که باید به آن اهتمام بیشتری داشته باشیم بحث اعضای هیئت علمی است.

مولایی تاکید کرد: حدود هزار و ۴۰۰ دانشجوی علوم تربیتی و آموزش ابتدایی داریم که برای این تعداد دانشجو ما حتی یک نفر هیئت علمی در این رشته نداریم و با این سهمیه محدود هیئت علمی که وزارت علوم برای دانشگاه فرهنگیان با حدود ۱۰۰ پردیس و مرکز دانشگاهی در نظر می‌گیرد، کافی نیست و واقعاً این سهمیه محدود به چه رشته‌ای و چه تعدادی داده شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: امیدوارم که در این بحث نیز نگاه ویژه‌ای به دانشگاه فرهنگیان شود.