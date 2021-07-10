به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی عصر شنبه در جلسه ستاد کرونای اردبیل اظهار کرد: شهر اردبیل به رنگ قرمز و پارس‌آباد و مشگین‌شهر به رنگ نارنجی درآمدند تا از فردا محدودیت‌ها در این شهرستان‌ها با تصمیم ستاد کرونا اعمال شود.

وی تصریح کرد: در کنار ممنوعیت تردد خودروهای غیر بومی و ورود آنها به شهر اردبیل، فعالیت اصناف و به ویژه صاحبان رستوران‌ها، تالارها و اماکن عمومی محدود شده و قطعاً رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اولویتی جدی قرار می‌گیرد.

رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در اردبیل با ابراز تأسف از پایین آمدن میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه زدن ماسک و الزامات فاصله‌گذاری اجتماعی گفت: در سطح کشور و استان اردبیل نیز رعایت موازین بهداشتی به کمتر از ۶۰ درصد رسیده ولی امیدواریم با توجه به مشاهده ویروس دلتا در اردبیل اهالی بیش از گذشته مراعات کنند تا خیز پنجم تلفات بیشتری را به همراه نداشته باشد.

ندائی افزود: تمام تلاش دانشگاه علوم پزشکی در شرایط کنونی با بستری شدن ۲۴۳ بیمار بر این است تا همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را به شهروندان در حوزه‌های مختلف متذکر شده و زمینه ترغیب و تشویق مردم را به رعایت این موازین فراهم آورد.

برگزاری مانور کنترل خیز پنجم کرونا

فرماندار اردبیل نیز در این جلسه خاطر نشان کرد: در آستانه شروع خیز پنجم کرونا و شیوع نوع دلتا در اردبیل، به همت بسیجیان مانور کنترل خیز پنجم کرونا برگزار شد.

مسعود امامی یگانه اضافه کرد: در اجرای این مانور ۱۰۷ اکیپ بسیج و هلال احمر با همراهی عوامل نظارتی و کنترلی از اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و… سعی می‌کنند تا خیز پنجم شیوع کرونا را به نحوی کنترل کنند.

وی بیان کرد: با همراهی بسیجیان در ۳۰۰ پایگاه اردبیل کنترل این بیماری به صورت محله‌محور انجام خواهد شد تا آسیب‌های کمتری را در خیز پنجم شاهد باشیم.