بلوک بندی اراضی کشاورزی برای جلوگیری از تغییر کاربری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان شرقی، احمد موقری روز شنبه در جلسه رفع معضلات و نواقص عدم اجرای صحیح تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ افزود: جهاد کشاورزی استان باید مناطقی که بیشتر مورد توجه افراد سودجو و فرصتطلب قرار میگیرد را شناسایی و با بلوکبندی آن مناطق و فعالسازی گشتهای شبانهروزی و نظارت مستمر از لحاظ کمی و کیفی مانع از فعالیت این افراد شود.
وی با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی باید گزارش اقدامات خود را از حیث تعداد و مناطق بلوک بندی شده به دادگستری اعلام و ارسال کند، اظهار داشت: به دلیل همکاری بین بخشی دادگستری و سایر سازمانهای دولتی، کارنامه خوبی در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغها در استان در سالهای گذشته به ثبت رسیده است و این روند با جدیت دنبال میشود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی گفت: با توجه به افزایش روزافزون تغییر کاربری در اراضی زراعی در سالهای گذشته، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵ در آذربایجان شرقی از سال ۱۳۹۸ مورد توجه دادگستری استان قرار گرفت.
موقری، ادامه داد: اقدامات مؤثر و چشمگیری در راستای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تأمین امنیت غذایی انجام شده است.
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