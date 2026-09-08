به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود قاسمی ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه استانی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی اظهار کرد: آزمون سراسری قرآن و عترت از سال ۱۳۹۸ برگزار نشده بود و برگزاری مجدد آن یکی از مطالبات اهالی قرآن و عترت کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت صدور گواهینامه معتبر برای فعالان و حافظان قرآن، گفت: این آزمون فرصتی است تا افرادی که در حوزه حفظ و مفاهیم قرآنی دانش و توانایی لازم را دارند با دریافت گواهینامه معتبر سطح دانش و مهارت خود را تثبیت کنند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به جزئیات ثبت‌نام گفت: اشخاص حقیقی می‌توانند در ۱۴ رشته قرآنی در این آزمون ثبت‌نام کنند که قرائت سوره فتح و رشته‌های مرتبط با حفظ قرآن از جمله بخش‌های آن است.

قاسمی زمان برگزاری این آزمون را ۲۸ آبان‌ماه اعلام کرد و افزود: آزمون به صورت الکترونیکی و سراسری برگزار می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی جوایز نقدی برای نفرات برتر خبر داد و گفت: به برگزیدگان جوایز نقدی اهدا می‌شود و افرادی که حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را کسب کنند گواهینامه معتبر دریافت خواهند کرد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه در بخش حفظ به ازای هر جزء قرآن کریم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان هدیه در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در بخش حفظ نیز متناسب با تعداد اجزای محفوظ، هدیه‌ای تعلق می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نهمین نمایشگاه قرآن و عترت، گفت: پیش‌بینی شده است دستگاه‌های فرهنگی علاوه بر برپایی غرفه‌های نمایشگاهی و فروشگاهی ظرفیت‌های قرآنی خود را نیز ارائه کنند و هنرهای تجسمی و صنایع دستی با محوریت قرآن مورد توجه قرار گرفته است.

قاسمی همچنین از پیش‌بینی حضور دستگاه‌های تخصصی در این نمایشگاه برجسته کرد و افزود: حضور دادگستری و برپایی میز حقوقی و همچنین حضور حوزه علمیه با ارائه مشاوره‌های خانواده و مذهبی می‌تواند به غنای نمایشگاه کمک کند.